Mercedes Obies | Libertad

MERCEDES OBIES

La mayoría de las personas están enjauladas. Por prejuicios, por miradas, por pensamientos... La libertad debería ser eterna y, sin embargo, muchas personas se sienten libres cuando están solas. Cuando disfrutan al cien por cien de sí mismas.¿Somos libres? Creo que muchas veces no sabemos respondernos a nosotros mismos. Muchas veces no nos sentimos libres no porque no queramos, sino porque nos limitan. Nos cortan las alas. Nos hacen creer que somos pequeños, siendo infinitos.Nos dicen que no somos capaces porque ellos no lo consiguieron en su día. Nos señalan cuando enloquecemos con la vida, haciendo lo que nos da la puta gana. ¿Y sabéis qué? Que les den a todas esas personas que critican por ser como queremos ser.La vida está controlada por el tiempo. Maldito tiempo, que es limitado. No se sabe cuándo. Pero sí puedes vivir disfrutando de ti. Siempre habrá alguien que te señale, que te mire, que te hable, que intente hundirte. Personas con miedo a volar.Pero sé que tú, que estás leyendo esto, eres de vuelos altos. Todos tenemos miedo alguna vez, pero lánzate. Vuela, vuela alto. Disfruta de las vistas, disfruta de ti. Siéntete libre. Siéntete tan tuyo que jamás puedas ser de nadie. Siéntete pleno. Libérate del qué dirán. Ser diferente, ser uno mismo, es algo que pocas personas se atreven a ser. Y tú lo eres y mucho.