Las contrataciones de profesionales del periodismo y la comunicación han caído un 36% desde hace un año

Aumenta el paro, sin computar los ERTE

Más paro, menos contrataciones y más demanda de empleo. Estas son las principales conclusiones que se extraen del informe elaborado por el Observatorio Argos. A petición del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, este estudio se ha llevado a cabo con el objetivo de tener un conocimiento más profundo, así como más actualizado, de la realidad del periodismo y la comunicación audiovisual en Andalucía en el ejercicio 2020 y ver los efectos de la pandemia sobre el mercado de trabajo.En el mes de octubre de 2020 se registraron en las actividades señaladas un total de 184 contratos a profesionales del periodismo y la comunicación en Andalucía. De estos, el 41,30 por ciento fue suscrito por hombres y el 58,70 por ciento por mujeres. Esta cifra supone un descenso de casi un 36 por ciento respecto a octubre del pasado año y hasta un 40 por ciento respecto al mismo mes de 2017.El volumen acumulado de contratos registrados a profesionales del periodismo y la comunicación en Andalucía durante 2017 fue de 3.217 contratos. Esta cifra aumentó durante los años siguientes en un 4,2 por ciento y un 8,3 por ciento, respectivamente. Marcó una suave tendencia al alza que se trunca en 2020, con una caída de un 47,8 por ciento. De forma específica, las contrataciones para el grupo de Periodistas caen este año un 24 por ciento.Otro de los datos destacados es que el mayor número de contratos de los realizados entre enero y octubre de 2020 se produjo entre profesionales con edades comprendidas entre los 25 y lo 44 años y por provincias ha sido Sevilla la que ha concentrado el mayor número de contratos, con un 64,67 por ciento seguida de Málaga con un 13,00 por ciento; por su parte, Almería y Huelva son las que registraron menor número de contrataciones sin alcanzar el 3 por ciento del total, en ambos casos.En el mes de octubre de 2020 se han registrado un total de 4.685 personas paradas procedentes de las actividades económicas seleccionadas del CNAE para el informe de las cuales el 51,12 por ciento son hombres y el 48,8 por ciento mujeres. El mayor número de personas paradas se concentró en la actividad de Servicios de Información, con 1080 personas paradas. La levísima tendencia a la baja se rompe este año y en octubre de 2020 se supera en 541 personas paradas el dato registrado en 2017 (4.144).Tal y como explica el Observatorio Argos, estos datos no computan los ERTE de 2020 pues las personas inmersas en estos expedientes no computan como demandantes de empleo al considerarse que la relación laboral no se ha extinguido sino que únicamente está suspendida. Sin embargo, convendría analizar el día después de la finalización de los ERTE, transcurridos los meses que la norma obliga al mantenimiento del empleo, por lo que el Colegio va a solicitar igualmente los datos a la Secretaría General de Empleo, competente en la tramitación de los ERTE en Andalucía.El Informe refleja también que el número de profesionales que buscan empleo en el sector continúa siendo elevado, y aunque desde 2017 la tendencia es siempre creciente, en octubre de este año ha crecido significativamente más de un 75 por ciento respecto a octubre del año pasado.