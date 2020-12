La Diputación enfocará el presupuesto "más alto" de su historia en la reactivación económica de la provincia

Empleo y vías de comunicación

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha dado a conocer junto a la vicepresidenta segunda de la institución provincial, Felisa Cañete, el Proyecto de Presupuestos 2021, “un presupuesto que planta cara a la situación real por la que pasa la provincia debido a la pandemia y que está centrado en combatir los efectos económicos de esta, pero también cuestiones estructurales”.Así se ha expresado el máximo representante de la institución, quien ha subrayado que “tanto el presupuesto de la Diputación como el consolidado, con todos los organismos, son los más altos de la historia”. Así, ha continuado, “el primero alcanza los 250,88 millones de euros – un 4,76% más que en 2020 -, y el segundo se sitúa en 318,8 millones, un 3,52 por ciento más que el año pasado”.Según Ruiz, “es un presupuesto basado en dos grandes líneas, la inversión y el, pero sin dejar de lado los grades retos que fijamos el año pasado y que son la lucha contra la despoblación, la mejora de infraestructuras y servicios públicos, las políticas sociales, la generación de empleo de calidad, la modernización y las nuevas tecnologías y la lucha contra el cambio climático”.El presidente de la institución provincial ha abundado en que “en esta situación tan difícil no sólo no escatimamos, sino que aumentamos nuestra capacidad inversora y de respuesta ante la pandemia, porque de nosotros dependen también nuestros ayuntamientos”.Según Ruiz, “esto lo conseguimos bajando la deuda en un 56% por ciento en los últimos cincos años, lo que nos permite acceder a 12,7 millones de euros en operaciones de crédito sin poner en riesgo nuestra estabilidad económica; incrementando los fondos europeos, que nos permiten invertir 16,2 millones en proyectos para luchar contra el cambio climático; y aumentando nuestra apuesta inversora, la más alta de la historia de la institución”.En este sentido, ha adelantado que se incrementa la inversión un 26,96 por ciento con respecto a 2020, alcanzando una cifra de 64,6 millones de euros y, dentro de este capítulo, destaca un plan de reactivación orientado a los ayuntamientos, el, dotado con 15 millones de euros. Según Antonio Ruiz, “tiene un carácter no finalista y es una clara apuesta por la autonomía local y el municipalismo ya que permitirá a los ayuntamientos atender a sus necesidades”.El máximo representante de la institución provincial ha subrayado, además, la importancia de las políticas sociales, “que suben por sexto año consecutivo, alcanzando un 104 por ciento de incremento desde 2015 y un 32 por ciento de subida este año”, y las políticas de empleo, “que suben un 7 por ciento hasta los 2,55 millones y donde se incluye el acuerdoy el trabajo con el Grupo CINCO”.Asimismo, ha destacado el apoyo al sector agrícola y ganadero, con 2 millones para investigación y desarrollo, y todos los programas para luchar contra el despoblamiento, que alcanzan los 29,18 millones. En definitiva, ha concluido el presidente, “son unos presupuestos no austeros, no restrictivos, centrados en atender las necesidades de la provincia y en salir pronto de la situación, todos juntos y sin dejar a nadie atrás”.La vicepresidenta segunda y delegada de Hacienda, Felisa Cañete, ha destacado de los presupuestos cuestiones como la congelación de las tasas y precios públicos, la garantía del equilibrio financiero, el impulso de la inversión pública, el refuerzo de las políticas sociales y la reducción de los gastos de funcionamiento de la institución en un 6 por ciento.Además, Cañete ha valorado el incremento en los ingresos en un 4,54 por ciento, “debido a operaciones de crédito, a las transferencias del Gobierno central -con 4,09 millones de euros más- y de la Junta de Andalucía -el Programa de Ayuda a Domicilio y Dependencia alcanza los 5,17 millones de euros – y a los ingresos de fondos europeos”.En materia de empleo, ha señalado el mantenimiento de programas que han tenido buenos resultados en los últimos años y que han contribuido a combatir el desempleo, es el caso del de empleo para mayores de 45 años (360.000 euros), de Menores de 35 (552.000), el simulador de empresas (100.000 euros), Segunda Oportunidad (180.000), el de dinamización de la economía social (201.000) y otras iniciativas en colaboración con agentes económicos y sociales que alcanzan los 905.918 euros.En lo que respecta a infraestructuras de comunicación, la delegada de Hacienda ha explicado que “la institución mantiene esa apuesta por mejorar nuestras vías de comunicación con una partida de 11,4 millones, similar a la de 2020, y destinando más del 35 por ciento a infraestructuras agrícolas”.Enmarcados en la línea de la vertebración territorial y en la apuesta por las infraestructuras municipales se encuentran, también, otros programas como los proyectos EBC (16,23 millones de euros), el Plan Provincial de Obras y Servicios (13,24 millones), el de Eliminación de Barreras Arquitectónicas (1,27 millones), las subvenciones a ayuntamientos para materiales del PFEA (5,87 millones), el Programa de Obras Hidráulicas (1,3 millones), la promoción económica a través de Iprodeco (3,68 millones) o el desarrollo y la investigación agrícola (2,02 millones).La vicepresidenta segunda, que ha ido desgranando el presupuesto por áreas, ha subrayado como otra de las líneas prioritarias de la institución provincial en 2021 las políticas sociales. En este sentido, ha señalado que “estas partidas, que incluyen asuntos tan importantes como los servicios a personas dependientes, la asistencia social, la atención a la tercera edad o la inclusión, ascienden a 68,9 millones de euros, destacando el presupuesto del Instituto Provincial de Bienestar Social, que asciende a 59,59 euros con un incremento del 14,11 por ciento”.Dentro del presupuesto del IPBS destacan programas como el de Ayuda a Domicilio (45 millones), los Servicios Sociales Comunitarios (5,5 millones), los de Familias y Menores (1,1), el Programa de Inclusión Social (con 2,9 millones de euros y un incremento con respecto a 2020 del 256%).Cañete se ha detenido a analizar las partidas enfocadas al turismo, ya que “es un sector estratégico capaz de generar empleo y actividad en nuestra provincia y en estos momentos está sufriendo de manera notable los efectos de esta crisis”. Por ello, Cañete ha adelantado que “se vuelven a reforzar los recursos destinados al Patronato Provincial de Turismo que alcanza un presupuesto de 1.134.143 euros, el doble de lo que se destinaba en 2015”Por delegaciones o áreas, el anteproyecto de Presupuesto 2021 de la Diputación contempla partidas para Administración Electrónica ( 6,33 millones), para Medio Ambiente (3,3 millones), para Igualdad (1,76 millones), Consumo y Participación Ciudadana (0,91 millones), Cultura (3,75 millones), Juventud y Deportes (3,99 millones), Cooperación al Desarrollo (1,23 millones) y para el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios una partida de 12,58 millones. Además, como ha recordado Cañete, “se destinan partidas de las actividades que por la pandemia no se han podido realizar a las líneas estratégicas de estos presupuestos”.Por último, Cañete ha hecho referencia al presupuesto consolidado, “que asciende a 318.898.901 euros, un 3,52% más que en 2020” y ha recordado que “aunque el presupuesto es muy elevado y ambicioso, sabemos que tendrá una gran repercusión en la provincia dados los grados de ejecución que este equipo de gobierno viene consiguiendo en los últimos ejercicios, por encima del 80%, lo que significa que las partidas se ejecutan y llegan a la sociedad”.