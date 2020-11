Cerca del 67% de las consultas por violencia de género en el CMIM se registraron durante el confinamiento

Iniciativas contra la violencia

La Delegación Igualdad del Ayuntamiento de Montilla, con motivo del Día Internacional Contra la Violencia hacia la Mujer que se celebra hoy, ha querido hacer balance tanto de las actividades que se vienen desarrollando vinculadas a dicha efeméride, así como del trabajo que se está realizando en el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) de Montilla en esta materia, con hasta 120 consultas en el último año.La delegada de Igualdad, Lola Gil, destacó que, a pesar de la incidencia de la crisis sanitaria en el funcionamiento habitual de la Concejalía y del Centro Municipal de Información de la Mujer, el Consistorio montillano ha querido mantener un papel activo en lo que se refiere a dicha causa, adaptando su actividad a las limitaciones establecidas como consecuencia de la pandemia del covid-19.En concreto, según explicó la asesora jurídica del CMIM, Rocío Muñoz, en el último año el centro ha recibido 120 consultas de mujeres, de las que 80 se han producido estando ya vigente el confinamiento. "Este año estamos haciendo más hincapié en qué es el maltrato psicológico, que es actualmente el que más no preocupa, aunque es igual de doloroso que el físico, pero queremos hacer ver a la ciudadanía que existe", señaló.Asimismo, resaltó que durante el estado de alarma, una mujer ha sido trasladada a un centro de acogida, a otras cinco se les ha activado la Renta Activa de Inserción como víctimas de violencia de género, y se han producido tres denuncias, "más los seguimientos que se han llevado a cabo de otras usuarias que ya habían denunciado".De este modo, según los datos del sistema de vigilancia de víctimas de violencia de género VioGén, en Montilla existen 23 casos activos, de los cuales tres tienen un riesgo medio, diez un riesgo bajo y otros diez un riesgo no apreciado. "Además, hay seis mujeres de especial relevancia, que significa que las fuerzas de Seguridad sospechan que pueden volver de nuevo a sufrir agresiones”, apostilló Muñoz.Con estos datos, la concejala de Igualdad señaló la importancia de seguir trabajando en iniciativas que favorezcan la erradicación de la violencia de género. Así, desde el pasado mes de octubre el Ayuntamiento ha impulsado diversos talleressobre esta materia.Entre las propuestas emmarcadas dentro de la conmemoración del 25N, Lola Gil destacó taller de, que “es uno de los cursos más necesarios”, puesto que “la víctima donde primero acude, que no siempre es el CMIM, es a los cuerpos de seguridad y tienen que estar bien formados para poder atender a esas mujeres que están en situación de vulnerabilidad, y que estamos intentando que se reanude la próxima semana”.Además, explicó que hoy se va a celebrar el Pleno Extraordinario, aunque de forma telemática, si bien no se podrá celebrar la tradicional marcha que iba desde la Plaza de la Rosa al Ayuntamiento, ni el paro de cinco minutos que se celebra cada año en la puerta del Ayuntamiento."Desde el CMIM hemos lanzado un reto de balcones morados para dar visibilidad a este día tan importante. Todos los días son importantes en esta terrible lucha que estamos librando las mujeres y que afortunadamente cada vez se unen más hombres”, recordó la edil sobre una iniciativa que invita a los montillanos a colgar en sus balcones un lazo morado, un cartel o un dibujo, con motivo de esta lucha”, subrayó Gil.Por su parte, Rosa María César, psicóloga del CMIM, dio a conocer la puesta en marcha de la iniciativa H-Bípedis, cuyo nombre completo es. "Es un juego de palabras que lo hemos querido relacionar con la idea de que para luchar por la igualdad, somos necesarios tanto los hombres como las mujeres. De ahí lo de H-Bípedis, que son las dos piernas necesarias para caminar hacia la igualdad”, explicó.Para ello, a través de un grupo privado de Facebook en el que van a participar solo hombres mayores de 18 años,se trabajarán las masculinidades. "Es algo novedoso en el Centro, pues nunca habíamos hecho una actividad exclusivamente para hombres, pero creemos que son una parte fundamental en la lucha”, indicó.Asimismo, César detalló que “estará marcado por unas normas muy concretas, tanto para acceder como para permanecer”, y la idea es generar “un espacio seguro para hablar, reflexionar y analizar sobre los distintos tipos de masculinidades que tiene cada hombre y que ve a su alrededor" Los hombres que deseen lo pueden solicitar a través de Facebook.