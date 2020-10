Hidralia y la Fundación Aqua reedita su programa para impulsar las vocaciones científicas entre las escolares

Despertar científico en tiempos de Covid

La Fundación Aquae, perteneciente a Hidralia –la empresa que, junto al Ayuntamiento, forma la sociedad mixta de Aguas de Montilla– ha puesto en marcha la segunda edición de su programa, una iniciativa dirigida a impulsar las vocaciones científicas entre las niñas. Para ello, este año se organizarán webinars para alumnas de 2º a 6º de Primaria con mujeres referentes en el mundo de la ciencia de manera mensual.De esta forma, la Fundación pretende dar respuesta a uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las niñas de esta edad para vincularse a las STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), como es la falta de referentes femeninos en estos campos. En este sentido,les acercará mensualmente a las alumnas de los más de 50 colegios, seis centros en Andalucía, en los queya se está desarrollando, las experiencias de ingenieras, matemáticas, biotecnólogas o informáticas españolas para despertar su interés por estas disciplinas.Para el primer webinar, que se realiza a finales de este mes, ha sido elegida por este prestigioso programa una mujer andaluza. De esta manera, Monserrat Zamorano, primera ingeniera de Caminos que se convierte en catedrática por la Universidad de Granada será la ponente encargada de abrir esta iniciativa que ya el año pasado obtuvo una gran acogida por los centros educativos en los que se impartió.Monserrat también es la directora de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Granada, la primera mujer también en ostentar ese cargo en España; y este año ha recibido la Medalla de Andalucía al Mérito Medioambiental, un reconocimiento que no ha recaído con anterioridad en ningún otro profesional de la ingeniería. Es especialista en Tecnologías del Medio Ambiente y en los últimos años se ha centrado en la gestión de residuos, en materias como el diagnóstico ambiental de vertederos o la valorización energética de residuos.Por otro lado, Irene Lapuente, física de formación y especialista en comunicación y divulgación científica, será la conductora de estos webinars. Irene es fundadora y directora de la Mandarina de Newton, empresa que marida ciencia y tecnología con disciplinas como el arte o el diseño. Irene Lapuente ya fue conductora del acto que se desarrolló en San Fernando (Cádiz) por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y que permitió que las escolares se pudieran acercar a referentes femeninos en STEM."Es importante ver que las mujeres han estado implicadas con las matemáticas, la ciencia, la ingeniería o la programación desde siempre. Es necesario conocer mujeres actuales que han luchado por sus sueños porque eso anima a las niñas a hacer lo mismo y a no dejarse arrollar por los sueños de otros o a no perder la confianza en sí mismas", destacó Lapuente.