Cultura becará a diez personas en riesgo de exclusión social para el nuevo curso de “Más Que Teatro Show”

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Montilla ha puesto en marcha por primera vez una convocatoria de becas para favorecer el acceso a la escuela de la Asociación “Más que Teatro Show” de personas en situación de riesgo de exclusión o vulnerabilidad social, mediante el convenio existente entre el Consistorio montillano y el mencionado colectivo.De este modo, se convocan un total de diez becas destinadas al alumnado que se seleccione de conformidad con los criterios referidos en las bases que pueden consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento. Así, del total de las ayudas, cinco serán de exención del pago del cien por cien de la mensualidad, mientras que las otras cinco cubrirán hasta el 50 por ciento de dicho coste.Los requisitos fijados para optar a alguna de las ayudas anunciadas son empadronado en Montilla, haber presentado solicitud de matrícula para el curso escolar 2020-21 en la Escuela de Teatro “Más Que Teatro Show” en cualquiera de sus modalidades, y que la renta per cápita anual de la unidad de convivencia en la que se integra la persona para la que se solicita la beca no supere los 4.500 euros anuales.El plazo se solicitud de las becas permanecerá abierto hasta el próximo 30 de octubre a las 14.00 de la tarde, y puede realizarse a través de la sede electrónica o mediante registro en el propio Ayuntamiento, acudiendo siempre con cita previa.Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes se constituirá un grupo de trabajo que analizará la documentación presentada y procederá a requerir tanto de oficio (certificado de empadronamiento), como a las personas interesadas, aquella documentación no aportada.