Buzón del Lector | Recuerdos de un alumno salesiano

A raíz de la entrevista realizada a Miguel Mora Hidalgo por su paisano Manuel Bellido, escribo estas estas líneas para que todos participemos de aquellos recuerdos.Habría uno o dos cursos de diferencia entre él y la mayoría de nosotros. Yo lo conocí en el PREU, que estudió como tema monográfico en literatura. Para mí puede que sea de los mejores alumnos de Salesianos por mucho que intentara, ahora lo pienso, pasar desapercibido. Un número uno en inteligencia, humanidad y bondad. Además jugaba muy bien al fútbol –único deporte que quemaba los trompitos salesianos y las habichuelas servidas de noche– de extremo derecha en el equipo de titular del colegio. No era "El Paisa", ni Diego Torralbo, ni Molano, porque estaba en otras cosas e ideales.Mi afición a la literatura me llevó a contactar con tres personajes: Juan Leña (citado en su entrevista por Miguel Mora), Perico Montilla (que me ofreció por primera vez la palabra e idea de la originalidad escribiendo, un afán imposible) y Miguel Mora. Nos hubiera venido bien un Rafael para agenciarnos prensa entonces prohibida. También cita a otros buenos personajes: Rafael y Arturo Ramírez, Bosco y un Cobos, que no sé si sería "Cobitos" de las bodegas de vino.Yo me relacionaba con Miguel por mi afición a la literatura y porque lo veía charlar con Juan Vicente en deambular peripatético. Escribía bien prosa y, entonces, yo creía a pies juntillas que también poesía; de esta todavía recuerdo algunos poemas.Un día le hice entrega de mis ahorros para que me comprase libros y de la librería Luque de la calle Gondomar. Trajo un libro de Govanni Papini (no recuerdo ni el título porque no me dijo nada el libro), la segunda antología poética de Juan Ramón Jiménez (me marcó y luego publicaríamos en la editorial susen una edición preciosa) y la(me la limpié entera en unas sesiones de enfermería mientras Germán el enfermero cantaba aquello de). Unamuno me hizo un hombre hasta ahora.Era de estatura pequeña, rubio. Creo recordar que llevaba unas gafas 'Amor' de hilo de nylon en los cristales grises (como las de Manolo Fernández Romero –si no me falla la memoria–, el compañero de Peñarroya, que las compró en óptica Fragero). Las de Manolo Ruz eran de aros oscuros y "desvencijadas". En la foto de la entrevista aparece con la mirada más triste.