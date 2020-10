Aureliano Sáinz | Discos y portadas (31)

AURELIANO SÁINZ

A lo largo del tiempo he ido comentando diferentes discos a partir del diseño de sus portadas, siendo en su mayoría álbumes foráneos. No es que yo no quisiera hacerlo con los españoles: la razón de esta ausencia se debía a que resultaba difícil encontrar publicaciones (libros, revistas, páginas digitales…) que hablaran de los creadores de nuestro país. Sin embargo, y a través de una constante búsqueda, por fin, he localizado obras que analizan de modo específico las carátulas de discos editados en España haciendo referencia a quienes las han realizado.De este modo, esta entrega será la primera dedicada íntegramente a nuestro país. Así pues, presentaré nueve discos que demuestran que merece la pena saber quiénes realizaron esas portadas que ayudan bastante a dar identidad al propio disco.Y comenzaré por uno de los grandes diseñadores: Javier Aramburu, dado que es el creador de la imagen, del logotipo y de numerosos carteles para, el festival de músicaque anualmente se celebra en Alburquerque (Badajoz), mi lugar de origen. Por otro lado, Javier Aramburu realizó bastantes portadas del grupo granadino Los Planetas, lo que es indicio de la gran calidad de este artista gráfico.Para dar mayor protagonismo a las portadas, en esta ocasión seré muy breve en los comentarios, por lo que me centraré en explicar los distintos estilos de las propuestas visuales que se dan en esas nueve carátulas.Tal como he indicado, comienzo por el primero de los discos de Los Planetas, el que lleva por título, diseñado por Javier Aramburu y que vio la luz en 1994.Me ahorro hablar de Los Planetas porque su trayectoria es tan amplia que serían unos brochazos lo que podría decir de ellos. Sin embargo, sí me parece interesante comprobar que el donostiarra Javier Aramburu comenzó su andadura gráfica con unas imágenes que se identifican claramente con Contemporánea. Y, puesto que su obra es de gran interés, no me extiendo ya que más adelante podré dedicar un artículo a su figura y a su trabajo.Damos un gran salto hacia atrás para situarnos en 1982. En ese año salió al mercado el primer disco de Mecano, el grupo formado por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano. El impacto del grupo fue enorme, pues en solo tres meses logró vender 300.000 discos, una cifra importante para aquel tiempo. Y es que allí se encontraban temas como, canciones que alcanzaron una gran popularidad.Por otro lado, la portada fue magnífica, ya que diseñada por Carlos Martín Llorente con la supervisión de Juan Gatti, nos presenta de modo frontal un reloj de agujas de formato cuadrado, coincidiendo con los márgenes de la carátula. Todo un acierto visual.Antes de la aparición de Mecano, a pocos años de la andadura de la nueva democracia en nuestro país, hubo un grupo llamado Triana que lideró lo que se llamó rock andaluz. Formado por Jesús de la Rosa, Eduardo Rodríguez y Juan José Palacios, se dieron a conocer en 1974 con. No obstante, su gran éxito llegó en 1979 con, que alcanzó la nada desdeñable cifra de 100.000 discos vendidos.El diseño de las portadas del grupo se debía a Máximo Moreno. En la de, comprobamos que las letras mayúsculas de Triana aparecen como si fueran velas verdes, de modo que la correspondiente a la I se muestra encendida, quemando parte de la tela que hace de fondo.En el año 1983, el mismo en el que sale el tercer disco de Triana, ve la luz el grupo cordobés Medina Azahara, dirigido por el incombustible Manuel Martínez, con su álbum. También en ese año, tristemente, Triana cierra como grupo por la muerte en accidente de tráfico de Jesús de la Rosa. La banda cordobesa tuvo mejor suerte, ya que logró ver publicado en 2018 su vigésimo álbum,. Todo un récord de trabajo con cuarenta años pisando los escenarios.La portada dese debe a Antonio Monforte, otro de los diseñadores gráficos que desarrollará sus creaciones al establecer contacto con las bandas del sur de nuestro país. En este caso, la imagen adopta ciertos aires orientalistas para presentar una visión idealizada de los arcos de herradura de este bello templo musulmán.No me resisto a traer otras de las portadas que realizó Antonio Monforte. Esta vez se trata de la que creó para la banda formada por los hermanos Rafael y Raimundo Amador junto a Kiko Veneno. Inicialmente, el disco pasó un tanto desapercibido, dado que la mezcla de flamenco y rock resultaba demasiado innovadora para aquellos años.Lo cierto es que la portada que inicialmente Antonio Monforte había pensado para Veneno no la llevó a cabo y hubo que cambiarla por los problemas que podía generar, dado que se trataba de imprimir la palabra VENENO sobre una tableta de hachís con fondo de papel de aluminio. Para evitar las polémicas, las letras del nuevo grupo aparecen impresas sobre un fondo ocre rugoso para que no pudiera descubrirse su origen.Otro de los incombustibles del rock español es Kiko Veneno (José María López Sanfeliu) cuyo segundo apellido nos hace ver su origen catalán, ya que nació en 1952 en la localidad gerundense de Figueras (la misma que de Salvador Dalí). Con los hermanos Amador había grabado tres discos; sin embargo, en el año 1981 inicia su camino en solitario publicando. La publicación en el 2019 de su último álbum,, nos da idea de su enorme vitalidad personal y creativa.El autor de la portada, Ceesepe (Carlos Sánchez Pérez), fue un pintor e ilustrador bastante prolífico, que acudió a la estética del cómic para crear el primer disco de Kiko Veneno.Pasamos al campo más rockero, estilo en el que durante la década de los ochenta conoceríamos a Leño, Burning, Barón Rojo, Asfalto, Siniestro Total y un largo etcétera.Y si me decanto por el tercer elepé de Leño,, se debe a la magnífica portada que realizaría Manuel Cuevas a partir de una fotografía en plano detalle, mostrando de modo destacado la hebilla del cinturón en el que aparece el logotipo del grupo.No fue muy larga la vida de la banda; de todos modos, pudimos conocer el talento de Rosendo (Mercado) como líder, quien posteriormente se lanza a trabajar en solitario, abriéndose un largo camino que llega hasta nuestros días.Siguiendo la línea de diseño de dibujo de cómic que hemos visto en la portada del trabajo de Kiko Veneno, en el año 1986 aparecede Gabinete Caligari. El diseño es de un dibujante que se firmaba como El Hortelano y en la escena dibujada aparecen sus tres componentes: Jaime Urrutia, Fernando Presas y Eduardo Calvo.Grupo emblemático de los años de ‘la Movida’, nos dejó temas inolvidables como el mismo que lleva el título del disco seleccionado oy tambiénPara cerrar, damos un salto hacia adelante para situarnos en la escena indie para mostrar el discodel grupo madrileño Pereza, formado por José Miguel Conejo (Leiva) y Rubén Pozo. Su existencia no fue muy larga ya que duró una década, la que va de 2001 a 2011, pero con tiempo suficiente para dejar grabados seis discos.En, que vio la luz en 2007, encontramos en la fotografía de la portada que realizó Rubén Martín a los dos miembros sentados en lo que parece ser la parada de una estación de metro por las tonalidades oscuras, en las que predominan el amarillo, el verde y el rojo, de modo que este último tono es utilizado para el nombre del grupo como si sus letras fueran barras fluorescentes.