El voraz incendio en la cocina del Bar Paraíso se salda sin heridos aunque provoca graves daños materiales

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Elen las cocinas del Bar Paraíso, un establecimiento situado en la Avenida de María Auxiliadora, muy cerca de las calles Doctor Raúl Porras Barrenechea y El Pulsista, se ha saldado finalmente sin heridos. Así lo ha confirmado ael alcalde la localidad, Rafael Llamas, presidente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, quien ha valorado positivamente la "rápida intervención" de los Bomberos del Parque de Montilla, así como de los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.Según ha explicado el regidor montillano, los hechos han tenido lugar poco después de las 21.00 de esta noche cuando, por razones que están siendo investigadas, se ha producido un voraz incendio en la parte baja del local. El fuego, que se ha extendido rápidamente por la cocina –y que, según Rafael Llamas, ha quedado "completamente destrozada"– ha llegado a ser visible por las ventanas de la parte trasera del local, que dan a los merenderos de la Plaza de la Aurora, provocando además una intensa humareda que se podía apreciar desde distintos puntos de la Barriada de El Gran Capitán.Según el presidente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, el fuego ha provocado "importantes daños materiales" en el establecimiento, visibles desde la Plaza de la Aurora, donde en estos momentos siguen trabajando varias dotaciones de bomberos del Parque de Montilla.Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado también una ambulancia que, según Rafael Llamas, ha atendido a varias personas que presentaban crisis de ansiedad por lo sucedido, aunque "el incendio no ha provocado heridos, ni siquiera por inhalación de humo"."Gracias a la rápida intervención de los bomberos, el fuego no se ha extendido por el resto del edificio", ha subrayado Rafael Llamas, quien ha expresado su "alivio" por que no haya habido que lamentar daños personales. "La mayoría de los pisos estaban vacíos en el momento del fuego y, los que estaban ocupados, han sido desalojados rápidamente", ha precisado el primer edil, quien se ha personado de inmediato en las inmediaciones del local para interesarse por lo sucedido.