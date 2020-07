La Diputación rubrica 32 convenios de colaboración en materia deportiva por valor de casi 320.000 euros

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Diputación de Córdoba ha formalizado su compromiso con el mundo del deporte gracias a la rúbrica de 32 convenios de colaboración con entidades públicas y colectivos de la provincia por valor de 319.000 euros, gracias a los cuales se podrán llevar a cabo programas y eventos de competición de diversas disciplinas como fútbol, ciclismo, montañismo, baloncesto, padel, petanca, tenis, atletismo o del mundo del motor, entre otras.El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha resaltado la importancia de la colaboración provincial con las entidades deportivas y los ayuntamientos de la provincia para el fomento del deporte, ya que según ha destacado “siempre ha sido una piedra angular en la gestión de la administración el apostar por el deporte en todas sus vertientes, desde el base al de elite, fomentando así la práctica deportiva en la provincia de Córdoba, lo que supone un modo y unos valores de vida saludables muy positivos para el desarrollo de nuestro territorio”.“En estos tiempos tan difíciles que nos han tocado vivir, se ha apostado aún más por el desarrollo de estos valores, por el modo de entender la vida, algo que cada vez es más necesario e importante para la sociedad”, ha añadido Ruiz.El presidente de la institución provincial, que ha desgranado cada uno de los 32 convenios de colaboración, ha valorado su cuantía subrayando que “gracias al trabajo que lleva a cabo cada una de las entidades se consigue multiplicar los mismos, permitiendo llegar a cada rincón de la provincia de Córdoba, donde a la administración le es más difícil llegar”.“Con la firma de estos acuerdos no se deja atrás la vertiente social que se integra en estas líneas de ayuda pública con la administración provincial ya que, por ejemplo, se han formalizado convenios enfocados al deporte escolar paralímpico con la Federación Andaluza de Discapacitados Físicos o la Marcha Solidaria de Proyecto Hombre, lo que hace que podamos seguir trabajando en conseguir esa Córdoba inclusiva y con valores que todos queremos”, ha finalizado Antonio Ruiz.Por su parte, la delegada de Deportes de la Diputación de Córdoba, Ana Blasco, ha subrayado que “después de que se haya creado tanta confusión y desasosiego entre los colectivos de la provincia aquí estamos, muy a su pesar, apostando de nuevo por el fomento del deporte”.Además, Blasco ha resaltado que “aún quedan unos veinte convenios más por firmar”, ha añadido que “estos convenios que se firman con siete ayuntamientos, once clubes deportivos, once asociaciones, una escudería y una asociación, lo que supone una inversión en valores sociales y vida saludable y todos juntos tenemos que conseguir la difusión y promoción del deporte en toda la provincia de Córdoba”.“Desde la Diputación de Córdoba seguiremos apostando por el deporte en todas sus modalidades y apoyando a los clubes deportivos, ya que estos acuerdos permiten que los recursos económicos se estiren sustancialmente ya que sin las entidades públicas y deportivas no tendrían el valor y el éxito que tienen gracias al trabajo y el esfuerzo que realizan”, ha concluido Blasco.Entre las entidades firmantes se encuentran Deporinter, para la Vuelta Ciclista a Carcabuey 2020, por valor de 4.000 euros; la Federación Andaluza de Ciclismo para el VI Circuito BBT Rally, por 12.000 euros; el Ayuntamiento de Zuheros, para el desarrollo del Ajedrez Gigante, por 5.000 euros; o el Club Ciclos Cabello, para la MTB Guzman El Bueno 2020, por 6.000 euros.A su vez, se ha firmado convenio de colaboración con el Club Challenge Subbética para la I Vuelta a la Subbética, por 15.000 euros; con la Federación Andaluza de Ciclismo, para la XCM Series, por 40.000 euros; o con los ayuntamientos de Fuente Obejuna, Rute, Belmez y Montoro, para el desarrollo de la Ruta Encomienda (3.000 euros), el Programa Deportivo 2020 (10.000 euros), la gimnasia rítmica Divergym (3.000 euros) y el II Descenso Urbano DH (9.000 euros), respectivamente.