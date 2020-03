La provincia de Córdoba alcanza los 191 casos positivos por coronavirus y contabiliza ya cuatro fallecidos

Test en vehículos

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía acaba de informar que se han confirmado en la provincia de Córdoba once nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. De este modo, el número total de afectados en toda la provincia asciende a 191, de los que 50 permanecen ingresados en algún centro hospitalario y 137 se encuentran "en seguimiento activo". La provincia ha registrado, además, una nueva muerte por Covid-19: una vecina de Almedinilla que falleció ayer en el Hospital Infanta Margarita de Cabra, donde estaba ingresada.Según la Junta de Andalucía, los nuevos casos declarados están pendientes de confirmación del Centro Nacional de Microbiología. Asimismo, se han activado los protocolos de prevención dictaminados por el Ministerio de Sanidad para determinar los posibles contactos directos que hayan tenido estos pacientes.De las 744 personas ingresadas en toda Andalucía, 77 permanecen en alguna Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En las últimas horas, y junto a la vecina de Almedinilla de 76 años, se ha producido el fallecimiento de diez pacientes más: un hombre en Almería de 71 años; un hombre en Cádiz de 62 años; un hombre en Huelva de 79 años; un hombre en Sevilla de 59 años; un hombre de 77 años y una mujer de 79 años en Jaén; y tres mujeres y un hombre de 73, 76, 77 y 88 años en Granada.Por otro lado, 104 pacientes han superado ya la fase aguda de la enfermedad y han mejorado su estado clínico, por lo que han recibido el alta hospitalaria para completar su recuperación en domicilio, donde permanecerán bajo seguimiento activo. Del mismo modo, 50 pacientes se han curado ya en Andalucía.En la actualidad, Andalucía cuenta con once puntos de recogida rápida de muestras desde el automóvil con el fin de agilizar la toma y minimizar el riesgo de los profesionales sanitarios. Así, actualmente, se puede realizar este tipo de pruebas en Almería, Cádiz (Campo de Gibraltar y Jerez), Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla (capital, Aljarafe y Osuna). Además, en las próximas horas se habilitarán nuevos puntos en toda la comunidad. Estas pruebas, siguiendo los protocolos del Ministerio de Sanidad, se están realizando a profesionales esenciales que muestren síntomas del virus, previa cita.La Consejería de Salud y Familias está llevando a cabo, a través de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), un seguimiento diario de las consultas que las personas realizan sobre el coronavirus tanto en el 900 400 061 y el 955 540 060 de Salud Responde, como las recibidas en los ocho centros de coordinación de urgencias y emergencias del 061 disponibles en Andalucía.Desde el 25 de febrero hasta el domingo 15 de marzo, Salud Responde ha gestionado 76.559 consultas a través de los teléfonos sobre el coronavirus, siendo atendidas 16.523 en el día de ayer. Junto a ellas, los centros coordinadores del 061 han atendido en este periodo 14.410 consultas por el mismo motivo, 1.541 de ellas durante la jornada de ayer.A través de la aplicación de Salud Responde se ha recibido en este periodo 308.201 consultas al apartado de información sobre coronavirus, 45.306 de ellas para realizar el test rápido habilitado este sábado con el fin ayudar a las personas a determinar de forma inicial si necesitan o no asistencia sanitaria y facilitar su toma de decisión.La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias continúa adoptando medidas para dar respuesta al incremento de la demanda y cuenta en estos momentos con 202 operadores en Salud Responde que cubren 125 nuevos puestos de teleoperación para la atención exclusiva de las llamadas por coronavirus.De igual forma está reforzando el servicio en los centros coordinadores de 061 con profesionales de teleoperación con 95 operadores para 32 puestos y de personal sanitario de medicina y enfermería para toda Andalucía (24 médicos y 27 enfermeros que se distribuyen 1 médico y un enfermero de refuerzo por provincia). A ellos se suman 3 enfermeros de refuerzo en Salud Responde y 24 para los centros del 112 (1 enfermero por turno 12 horas en cada provincia).Ante esta situación extraordinaria rogamos a las personas usuarias que hagan un uso responsable de las líneas. Pueden informarse sobre el coronavirus también en las páginas web de la Consejería de Salud y Familias y del Ministerio de Sanidad, así como en la aplicación de Salud Responde.