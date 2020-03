La Policía Local de Montilla tramita más de una docena de denuncias por incumplimiento del confinamiento

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

La Policía Local de Montilla ha tramitado ya más de una docena de denuncias contra vecinos de la localidad que, por algún motivo, decidieron no cumplir con la orden de confinamiento que lleva aparejada la declaración del Estado de alarma por parte del Gobierno de España. Así lo ha confirmado ael teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Francisco García Zamora, quien ha insistido en la necesidad de que "la ciudadanía se quede en casa para evitar la propagación del coronavirus"."Desde la declaración del Estado de alarma el pasado 14 de marzo, está limitada la libertad de circulación de las personas y no se puede circular por las vías de uso público, excepto para la realización de las actividades recogidas en el", explicó García Zamora, quien insistió en que "esta limitación de la circulación es una medida imprescindible para hacer frente a la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19 en la que nos encontramos".De este modo, y tras una semana de adopción de medidas, desde las 8.00 de la mañana del pasado lunes hasta ayer domingo, la Policía Local de Montilla había incoado más de una docena de denuncias, principalmente contra personas que circulaban en coche en compañía de otras o que permanecían en el interior de algún turismo estacionado. "También se ha apercibido a vecinos que transitaban por la vía publica sin justificación legal y a grupos que consumían bebidas en algún espacio público", indicó el edil."La limitación de la libertad de circulación nos afecta a todos y solo podremos circular por las vías o espacios de uso público individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores o mayores, para actividades concretas como adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, asistencia a centros sanitarios o al lugar de trabajo, retorno al lugar de residencia habitual o para cuidar a personas especialmente vulnerables", recordó el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, quien aclaró que también está permitido el "desplazamiento a entidades financieras o empresas de seguros".A las denuncias tramitadas por la Policía Local de Montilla se suman las incoadas por la Guardia Civil, que no facilita datos por municipios, aunque solamente en el día de ayer cursaron en torno a 120 sanciones en toda la provincia de Córdoba, donde se llevaron a cabo algo más de 500 controles en vías públicas y carreteras.