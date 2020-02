Los alumnos del colegio Salesiano recorren la EDAR de Montilla para conocer la gestión integral del agua

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

Los alumnos de 1º y 4º de ESO del colegio Salesiano de Montilla realizaron esta semana una visita a la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) de la localidad para conocer de primera mano la gestión que se realiza de este recurso. Durante el recorrido, los escolares pudieron conocer, guiados por operarios de la empresa mixta Aguas de Montilla, el funcionamiento de las diferentes zonas de la planta, así como las fases del ciclo para la depuración de las aguas residuales que en ella se desarrollan.De esta manera, los operarios de Aguas de Montilla trasladaron a los alumnos los diferentes procesos para la eliminación de contaminantes con el objetivo de concienciarles ante aquellos residuos que llegan a la estación, a través de las canalizaciones, y que no son biodegradables, "lo que supone un riesgo medioambiental además de producir contratiempos en la red por su volumen y capacidad de atascos".En este sentido, según ha señalado Aguas de Montilla a través de un comunicado, los escolares se interesaron por las efectos que generan residuos sólidos de gran tamaño –palos o piedras– que pueden llegar hasta la EDAR, así como otros restos como las colillas, bastoncillos, material de higiene personal o las toallitas húmedas, que se desechan por el inodoro (a pesar de no estar preparadas para su descomposición con el agua) causando graves problemas en la red de alcantarillado y la propia estación depuradora.Precisamente estas jornadas son utilizadas por Aguas de Montilla para sensibilizar a los menores, de manera que realicen un buen uso tanto del inodoro como del fregadero, para que no sean utilizadas como papeleras y que cada residuo sea desechado en el lugar correspondiente. Una labor que se completa con las distintas campañas de concienciación que se promueve por parte de Aguas de Montillas, así como con programas y talleres escolares.Finalmente, los estudiantes pudieron comprobar como de la instalación sale el agua totalmente regenerada para devolverla al medio de manera óptima. La EDAR de Montilla depura al año más de 1,3 millones de metros cúbicos de agua y actualmente parte de esa agua está siendo utilizada para el proyecto, que se centra en la reutilización sostenible de las aguas depuradas para la agricultura, en este caso en concreto para el olivar.