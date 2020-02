GREFA instala varias cajas nido en San Juan de Dios para favorecer la introducción del cernícalo primilla

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), con la colaboración de un nutrido grupo de voluntarios de Montilla, ha iniciado las labores dirigidas a favorecer la reintroducción del cernícalo primilla en el término municipal. En una primera fase, el colectivo ha instalado hasta once cajas-nido en el tejado del Hospital de San Juan de Dios, uno de los edificios en los que se ha documentado la presencia de estos pequeños halcones en los últimos años.La intervención, que se enmarca dentro del convenio suscrito el pasado mes de julio entre el Ayuntamiento de Montilla y GREFA, se produce tras la celebración de un taller formativo sobre cómo construir estas cajas nidos –y en el que participaron una docena de voluntarios– para favorecer la cría de estas aves. De esta forma, estos elementos se pretenden sustituir los mechinales que con el paso de los años han desaparecido en el municipio, lo que ha desplazado al cernícalo."Este tipo de cajas nido se han instalado en otros municipios, obteniendo muy buenos resultados. De momento se han conseguido instalar estas primeras cajas nido, que tendrán un seguimiento a lo largo de los próximos meses, que es el periodo de cría del cernícalo", puntualizó José María Ayala, representante de GREFA en Andalucía.De esta forma, no será hasta el próximo año cuando se plantee ampliar el proyecto a otros edificios de la ciudad pues, si bien se preveía la instalación de más espacios de anidamiento en la Parroquia de Santiago, finalmente se ha descartado ese espacio. "Era un edificio que hace unos años contaba con unas pocas de parejas asentadas, pero el arquitecto ha desechado la idea, por eso se estudiará otros edificios religiosos o públicos que sean susceptibles de acoger las cajas nido", puntualizó Ayala.El convenio suscrito con GREFA –que cuenta con un presupuesto de 5.000 euros– se complementa, asimismo, con una intervención para adaptar las posibles oquedades existentes en el castillo de Montilla que son susceptibles de ser habitadas por cernícalos para impedir que sean ocupados por las palomas, un proceso para el que se está pendiente de los permisos pertinentes por parte de Cultura."Esta iniciativa tiene una doble función, recuperar la biodiversidad de nuestro municipio con la reintroducción del cernícalo primilla y, al mismo tiempo, favorecer que se controle la excesiva población de palomas que hay en el municipio, ya que se trata de dos especies que compiten por el mismo hábitat", indicó, por su parte, la teniente de alcalde de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado.Según las estimaciones de GREFA, actualmente en Montilla se establecen anualmente en torno a una decena de parejas, si bien se encuentran muy distribuidas "y no conforman una colonia fuerte". Por ello, el colectivo confía en que las medidas que se desarrollen en el marco de este proyecto favorezcan el crecimiento del número de ejemplares y permita crear colonias "con identidad".