Educación actualiza los precios públicos de las Escuelas Infantiles y amplía las bonificaciones a las familias

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Consejo de Gobierno ha acordado actualizar los precios públicos de los servicios de atención socioeducativa, comedor escolar y servicio de taller de juego de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil (hasta tres años). Además, se modifican las bonificaciones para que ninguna familia asuma el coste del incremento del precio-plaza, con el fin de reforzar el apoyo para la escolarización en esta etapa educativa.La medida se aplicará a partir del próximo curso 2020/21, cuando el precio pasará de los 278,88 actuales a 320,71 euros, incluido el servicio de comedor. Este incremento está contemplado en los presupuestos de este año de la Consejería de Educación y Deporte con una partida de 15 millones de euros, con el objetivo de que esta subida la asuma exclusivamente la administración y, por tanto, ninguna familia pague más de lo que abona actualmente.En concreto, para el curso 2020/21, esta medida adoptada por el Consejo de Gobierno superará los 40 millones de euros y el cien por cien de las familias tendrán algún tipo de bonificación para que, en ningún caso, paguen más que hasta ahora.Para ello, la Consejería ha ajustado la progresividad de las bonificaciones que se otorgan, que se mantienen en diez tramos, con la finalidad de que las familias no asuman el aumento del precio-plaza. Así, irán desde el 13,04 por ciento al 82,61 por ciento.Además, la gratuidad del servicio, con un máximo por plaza de 3.527,81 euros al año, se aplica a las familias con más de tres hijos matriculados en el Primer Ciclo de Educación Infantil; familias que se encuentren en circunstancias de dificultad social cuya renta per cápita sea inferior al 0,5 del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), o del 0,75 en caso de familias monoparentales.Asimismo, se mantiene la gratuidad cuando existan circunstancias sociofamiliares que originen la adopción de medidas de protección del menor por parte de las instituciones públicas o carencias o dificultades en la atención a las necesidades básicas que los menores precisan para su correcto desarrollo físico, psíquico y social y que no requieran en principio la separación del medio familiar, así como hijos o hijas de mujeres atendidas en los centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo.La Consejería de Educación y Deporte ha ofertado para este curso un total de 118.690 plazas para menores de tres años, unas 4.000 más que en el curso pasado. La red de escuelas públicas y de centros adheridos al programa está integrada por 2.024 centros.La Educación Infantil está considerada en Andalucía como una etapa de carácter educativo y no solo asistencial, de escolarización voluntaria y organizada en dos ciclos de tres cursos cada uno. Con el fin de facilitar al máximo la compatibilidad entre vida laboral y familiar, los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil ofrecen su servicio de lunes a viernes todos los días no festivos del año, excepto el mes de agosto.