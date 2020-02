Cultura actualiza el reglamento de funcionamiento del Teatro Garnelo para "armonizar" su programación

Otros acuerdos

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Montilla aprobó anoche, durante la sesión ordinaria correspondiente a febrero, el nuevo reglamento que regirá el funcionamiento del Teatro Garnelo. El nuevo documento, que contó con la oposición del PP y abstención de Ciudadanos frente al apoyo de IU y PSOE, pretende favorecer el uso de las instalaciones por un mayor número de entidades y colectivos, a la vez que se pretende "armonizar" la programación del mismo.La concejala de Cultura, Soledad Raya, señaló que las modificaciones planteadas buscan "priorizar estrenos frente a la reposición de espectáculos ante el colapso que presentan las instalaciones", a la vez que se busca mejorar la planificación de las actividades que acoge, estableciendo para ello un periodo máximo de seis meses de antelación para reservar este espacio."Es habitual que algunos colectivos reserven con más de un año de antelación sin saber exactamente qué se va a representar y sus necesidades, lo que complica que se pueda armonizar la programación pues, incluso, luego cancelan esa reserva con poco tiempo de antelación", aseguró Raya, quien insistió que con estas modificaciones –a las que también se suma a la necesidad de contar con un seguro conforme a la Ley de Espectáculos Públicos o un equipo técnico propio durante el desarrollo de la obra– permitirán realizar "una planificación más coherente".La medida, que contó con el apoyo del Grupo Municipal de IU al considerar que se trata de una "propuesta razonable para dar respuesta a las necesidades surgidas, así como a las necesidades del propio ayuntamiento y para la seguridad y mantenimiento de las instalaciones", levantó el rechazo del PP al considerar que las modificaciones "responden a criterios políticos y no están avaladas por ningún informe técnico". Por su parte, Ciudadanos se abstuvo al no haberse incluido "ninguna propuesta que no fuera del equipo de gobierno"."Las cuestiones que se plantean limitan la actividad de los colectivos y las empresas, algo que se suma al incremento de la tasa para hacer uso del teatro , con una intención que desconocemos", señaló la edil Cristina Alguacil, quien lamentó que junto al poco plazo establecido para reservar –"lo que dificulta la contratación de muchos espectáculos"–, también se exigirá contar con un equipo técnico propio "cuando debe realizarse por la empresa que gestiona el teatro según recoge el pliego de adjudicación".Con todo, el Grupo Municipal del PSOE aseguró que las modificaciones planteadas surgieron a raíz de una reunión mantenida con el equipo técnico de Cultura, la empresa gestora del Teatro Garnelo y los propios colectivos que hacen uso de las instalaciones, "con el objetivo de adaptar el reglamento a la nueva realidad, a la vez que se apuesta por profesionalizar la oferta".Junto a la modificación del reglamento de funcionamiento del Teatro Garnelo, los distintos grupos municipales del Ayuntamiento de Montilla dieron luz verde a otras cuestiones como la adhesión del municipio a lay la creación de una oficina en la localidad de esta entidad con el fin de favorecer el desarrollo de la industria audiovisual, una propuesta que contó con el apoyo unánime del Pleno.Asimismo, y a propuesta del PP, el Ayuntamiento iniciará un estudio para favorecer la puesta en valor de los quioscos del Paseo de las Mercedes y el Parque Tierno Galván, así como la creación de un quiosco en el Paseo de Cervantes, para ofrecer más servicios a los ciudadanos y facilitar una salida laboral a aquellas personas que se encuentren en situación de riesgo o más desfavorecidas.