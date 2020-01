Un imperio sin fin

Montilla C.F. 3--1 Atco. Palma del Río C.F.

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: J.L. GÁLVEZ

Victoria de gran importancia del Montilla C.F. la conseguida en la matinal del pasado domingo. En su duelo ante el Atlético Palma del Rio C.F., cuarto clasificado, los montillanos fueron capaces de doblegar a un rival directo en un segundo tiempo lleno de goles y emoción. Juan Gordón, con tres dianas, se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la contienda.Así, el encuentro comenzó con dinamismo y mucha actividad en las áreas. El cuadro de Jesús Fernández tuvo las dos primeras opciones de cara a gol. En primer lugar, Carraña no aprovechó un balón al hueco desde la medular que lo dejó solo en el mano a mano con el cancerbero, blocando por bajo el guardameta. Minutos después, un remate de cabeza de Juan Gordón se marchó desviado.Por el lado visitante, Pinilla realizó un disparo que se marchó rozando el larguero. Este trepidante inicio de contienda fue decayendo con el paso de los minutos, viéndose más imprecisiones en ambos equipos. No obstante, Chechu Córdoba tuvo en sus botas una acción de peligro con un disparo que se marchó acariciando el larguero.De ahí al final, defensas bien plantadas, lucha en el centro del campo y poco protagonismo de los atacantes, destacando de manera puntual varios disparos consecutivos del Montilla sobre el área palmeña que fueron repelidos por la retaguardia visitante. Sin tiempo para más, se llegó al descanso con el marcador inicial.Tras el paso por vestuarios, el plantel auriverde comenzó más volcado en ataque y gozó de la primera oportunidad. Carraña se encontró un esférico en el corazón del área pero, mandó el balón a las nubes. Consumados 54 minutos de juego, el gol floró en el Municipal. Un centro de Carraña fue introducido en la portería palmeña entre Juan Gordón y el guardameta, adelantándose así el Montilla en el marcador.La felicidad del tanto quedó fortalecida tras la expulsión de Jorge, jugador del Palma del Río, por roja directa al golpear en la cara a Pedraza en un lance del juego. Los vinícolas se encontraban por delante en el marcador y con un jugador más. De igual modo, el plantel visitante vio cómo su entrenador, Rafa Reyes, fue expulsado.Todas estas circunstancias no amedrentaron a un Palma del Río que resistió varias ocasiones consecutivas del Montilla, y a los 74 minutos, encontró el empate. Un error defensivo permitió a Koke entrar en el área y batir por bajo a José Rodríguez. Uno a uno y todo por decidir en el Municipal. Sin embargo, este Montilla sabe sufrir y levantarse ante la dificultad y solo dos minutos después, volvió a adelantarse en el marcador.Juan Gordón conectó un disparo cruzado entre las piernas de los defensas para mandar el balón al fondo de las mallas. Gol de bella factura que sirvió de antesala para el tercero, a los 79 minutos, obra del propio Juan Gordón tras recoger un centro de Maleno y anotar con un disparo certero sobre la meta palmeña. Con este trío de goles, el delantero pontanés se coloca ya con 10 tantos en el segundo puesto de máximos goleadores de la categoría.Posterior al gol, el jugador juvenil del C.D. Apedem, Cristian, debutó con la elástica auriverde. Una jornada más, la lista de canteranos que han contado con oportunidades en el primer equipo se amplía, siendo un dato muy a destacar. Ya en las postrimerías del encuentro, Santi con un disparo que se marchó alto y Sillero con un lanzamiento de falta al larguero, estuvieron cerca de ampliar la ventaja, no obstante, el resultado no se movió y la colegiada de la contienda decretó el final.Con este triunfo, el Montilla amplia la distancia con respecto al segundo clasificado, el Priego C.F., siendo ya 6 los puntos que separan a ambos conjuntos. La próxima cita para los montillanos será ante la Peña Los Leones de Pozoblanco, en tierras vallesanas.José Rodríguez, Pedro Caballero, Rafa Castillo, Javi Castilla, Javi Guerrero, Soto, Carraña, Pedraza, Maleno, Chechu Córdoba y Juan Gordón. También jugaron, Jesús Robles, Santi, Sillero, Luis García, Antonio Luque y Cristian.David, Pino, Agu, Soto, González, Koke, Lito, Chivo, Pinilla, Cony y Adri. También jugaron, León, Fernando, Huevón, Jorge y Puti.Juan Gordón (m. 54);Koke (m. 74);Juan Gordón (m. 76);Juan Gordón (m. 79).Parlón Cortés, del colegio cordobés. Amonestó por parte local a Pedraza. En el lado visitante, los amonestados eran González, Koke, Pinilla, Cony y David. A los 55 minutos, el jugador visitante Jorge era expulsado por roja directa. Rafa Reyes, entrenador del Atco. Palma del Río C.F., fue expulsado por doble amarilla a los 61 minutos de juego.Partido correspondiente a la decimoctava jornada de la Primera Andaluza de Córdoba, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 300 espectadores.