SATSE denuncia la discriminación de las trabajadoras embarazadas en el Hospital Comarcal de Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Sindicato de Enfermería SATSE-Córdoba del Hospital Comarcal de Montilla ha emitido un comunicado en el que denuncia que el servicio de Prevención y Salud Laboral de la Agencia Publica Alto Guadalquivir (ASAG), de la que depende el Hospital de Montilla, "no valora adecuadamente el riesgo laboral durante el embarazo de sus trabajadoras gestantes".Según informa SATSE, aún quedando recogida en las actas de varios comités de Seguridad y Salud celebrados durante el año 2019 la implantación e implementación de la nueva guía de valoración del riesgo durante el embarazo, el servicio de Medicina Preventiva del Hospital "se niega a usar esa guía para valorar adecuadamente y con objetividad a las trabajadoras gestantes".Por ello, el sindicato ha exigido la protección de la salud de las mujeres embarazadas que trabajan en el Hospital de Montilla. "No es admisible que en igualdad de puestos de trabajo en el Hospital de Montilla, la prestación por riesgo del embarazo a una enfermera se facilite con 8 o 10 semanas de demora con respecto al SAS", señalan desde SATSE que el pasado mes de diciembre solicitó a la Dirección de la Agencia Sanitaria una reunión urgente "para que tomen las medidas necesarias, resolver y aclarar este conflicto".En este sentido, desde el sindicato entienden que las trabajadoras tienen derecho a una valoración objetiva de los riesgos laborales de su puesto de trabajo y, ante la falta de interés por parte de la Dirección de la ASAG en aclarar esta situación, "solo les ha quedado el camino de la denuncia ante la Inspección de Trabajo, y alegaciones al INSS, ya que en algunos casos se les ha negado el informe médico de maternidad para la adecuación del puesto y declaración empresarial sobre situación de riesgo durante el embarazo"."Rechazamos que la Dirección de la ASAG dilate la entrega de la documentación pertinente a la trabajadora, manejando así a su favor los tiempos de solicitud de la prestación, poniendo en riesgo presuntamente la salud de la mujer trabajadora y de su propio hijo, obligando a las enfermeras gestantes a realizar su trabajo en el Hospital de Montilla incluso en algunos casos hasta la semana 38 de embarazo en el servicio de urgencias", asegura SATSE.Así, SATSE solicita homogeneidad dentro de todo el Sistema Sanitario Público Andaluz en los criterios relacionados con la protección de las profesionales de enfermería durante el embarazo, ya que en caso contrario, como ocurre en el Hospital de Montilla, "se está discriminando a las mujeres trabajadoras por una diferente e inadecuada valoración de los riesgos del puesto de trabajo".Finalmente, el sindicato apela a la Dirección de la Agencia y solicita empatía con sus profesionales para que "no las obligue a seguir acudiendo a la Inspección de Trabajo, para solicitar un derecho que les corresponde". "De no encontrar respuesta satisfactoria en la Dirección de la ASAG se interpondrán las denuncias pertinentes en aras a salvaguardar el derecho a la protección de la salud de las enfermeras embarazadas del hospital", asevera SATSE.