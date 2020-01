José Luis Salas | La cartelera de El Salas

Podrás verlas en tu cine...





El periodista José Luis Salas, conductor del programa ' No son horas ' y, comparte con los lectores sus recomendaciones cinéfilas para el fin de semana. Experto en cine de autor, José Luis Salas es un reconocido maestro del periodismo musical y todo un especialista en el. No en vano, ha retransmitido paradecenas de galas de losde la Academia de Hollywood, además de colaborar en distintas publicaciones y en portales de Internet dedicados al cine, la música y la crónica social.Director: Stephen Gaghan. Con Robert Downey Jr., Harry Collett, Antonio Banderas, Michael Sheen, Rami Malek, Octavia Spencer, Kumail Nanjiani, John Cena, Jessie Buckley, Jim Broadbent y Emma Thompson. Adaptación de la mítica serie de libros para niños de los años veinte, más fiel con la adaptación de 1967, protagonizada por Rex Harrison, que la realizada por Eddie Murphy en 1998. En todas ellas, el Doctor puede hablar con los animales.Director: Todd Haynes. Con Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp, Victor Garber, Mare Winningham, William Jackson Harper y Bill Pullman. Basado en un artículo desobre una historia real, el argumento nos muestra cómo la tortilla se da la vuelta cuando el abogado de un gran despacho descubre el oscuro y mortal secreto de una gran corporación para la que trabaja.Director: Laura Mañá. Con Quim Gutiérrez, Natalia Tena, Ernesto Alterio, Alfonso Bassave, Alba Ribas, Patricia Vico, Francesc Albiol y Núria Valls. Comedia romántica, a lo moderna, con un hombre al que todo le va de mal en peor y que quiere reinventarse pero no lo logra hasta que en su vida reaparece una antigua amiga del colegio.Director: Tim Trachte. Con Luna Wedler, Jannik Schümann, Luise Befort, Jamie Bick, Julia Eiber, Nicola Gründel, Henry Horn, Kristin Hunold, Stephan Kampwirth, Frederick Lau, Marta Martin, Victoria Mayer, Denis Moschitto, Judith Paus, Axel Röhrle, Emil Schwarz, Lena Vogt y Hendrik Voß. Adaptación de la novela de Jessica Koch, basada en una historia real de amor imposible entre jóvenes en edad de merecer.Director: Pablo Larraín. Con Mariana Di Girolamo, Gael García Bernal, Santiago Cabrera, Giannina Fruttero, Catalina Saavedra, Eduardo Paxeco, Mariana Loyola, Paola Giannini, Antonia Giesen, Josefina Fiebelkorn y Susana Hidalgo. Una bailarina de reguetón en la dramática búsqueda de su liberación personal y artística… Además, tiene un hijo.Directora: Teona Strugar Mitevska. Con Zorica Nusheva, Labina Mitevska y Stefan Vujisic. Cada año un cura lanza una cruz a un río que traerá buena suerte al hombre que la encuentre. Pero esta vez es un mujer. Ojo, que en la historia vienen curvas.Director: Roy Andersson. Con Martin Serner, Jessica Louthander, Tatiana Delaunay, Anders Hellström, Jan-Eje Ferling, Thore Flygel, Stefan Karlsson, Bengt Bergius, Marie Burman, Amanda Davies, Karin Engman, Lotta Forsberg, Göran Holm, Lars Lundgren, Stefan Palmqvist, Vanja Rosenberg, André Vaara y Magnus Wallgren. Una reflexión en torno a la vida con toda su belleza y crueldad, su esplendor y banalidad, donde predominan los tonos claros y apagados… Un bello comecocos en toda regla.Director: Diao Yinan. Con Gwei Lun-Mei, Hu Ge, Liao Fan, Regina Wan, Meihuizi Zeng, Huang Jue y Qi Dao. Cine negro asiático sobre un mafiosillo al que la policía y el resto de bandas persiguen por una muerte que todos quieren endosarle.