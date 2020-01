El Gobierno andaluz ofrece 1.590 plazas diarias en sus residencias de Tiempo Libre en Semana Santa y verano

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Desde el 15 de enero y hasta el próximo 15 de febrero está abierto el plazo de presentación de solicitudes para disfrutar de una estancia en las residencias de Tiempo Libre de la Junta de Andalucía para los períodos de Semana Santa, la temporada alta de verano y el programa, que ofrece estancias gratuitas a colectivos específicos.La temporada 2020 de esta red de centros comenzará el día 9 de marzo y terminará el 9 de octubre, salvo Siles, que por razones técnicas iniciará su temporada entorno al 18 de mayo y la finalizará el 2 de noviembre, señalándose nuevos los períodos disponibles tanto para particulares como para el programaLas personas o entidades interesadas tienen a su disposición en la web de la Tiempo Libre los nuevos formularios de solicitud, que podrán cumplimentar y, a través de certificado digital, también presentar. Asimismo, se encuentran publicados los períodos en que las residencias de Tiempo Libre están a disposición para las personas participantes en el programapuede ser solicitado por ayuntamientos, asociaciones, fundaciones, organizaciones sindicales, así como por clubes y entidades deportivas. Está destinado a personas perceptoras de pensiones no contributivas y de la Seguridad Social, mayores de 60 años y con discapacidad reconocida legalmente; personas integrantes de comunidades andaluzas existentes fuera del territorio español; mujeres víctimas de violencia de género y personas integrantes de clubes y entidades deportivas andaluces para las residencias de montaña.Este año, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ofrece diariamente 1.590 plazas diarias entre las distintas temporadas de Semana Santa, verano, temporada alta de nieve y el programa, esperando alcanzar la visita de 27.000 personas y superar las 127.000 estancias. Las personas que no hayan resultado adjudicatarias de plaza en el sorteo público que se realiza para las temporadas de Semana Santa y verano pueden consultar las listas de espera y su evolución por residencia.En la actualidad, Andalucía es una de las pocas comunidades autónomas españolas que aún mantiene una red de residencias de tiempo libre donde las personas trabajadoras y sus familiares pueden disfrutar de vacaciones a precios sociales.La temporada alta de verano sometida a sorteo y distribuida en 9 turnos abarca desde 1 de julio al 7 de septiembre, y comprende no sólo las residencias de playa, sino también de montaña. Las instalaciones de playa están ubicadas en Aguadulce (Almería); La Línea de la Concepción (Cádiz); Marbella (Málaga) y Punta Umbría (Huelva), y la de montaña situada en Siles (Jaén). El sorteo público para adjudicar dichas plazas tendrá lugar en el mes de mayo.