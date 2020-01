El Ayuntamiento reabre la sala de espera de la estación de autobuses tras mejorar su accesibilidad y mobiliario

Consorcio de Transportes

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La estación de autobuses de Montilla contará de nuevo con una sala de espera para los viajeros tras las actuaciones de mejora y adecuación desarrolladas por el Ayuntamiento de Montilla. De esta forma, años después de su cierre, el Consistorio vuelve a poner en valor un espacio que, además, pretende ser un punto de referencia para los turistas que lleguen a la ciudad a través del transporte público.La teniente de alcalde de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente, Raquel Casado, destacó que la mejora de la sala se ha llevado a cabo a través una inversión de 6.000 euros de fondos municipales que han permitido la construcción de una rampa de acceso, mejorando de este modo la accesibilidad de este espacio, así como la instalación de un nuevo mobiliario y decoración con motivos turísticos de la ciudad."Esta sala permitirá que los viajeros cuenten con un espacio adecuado donde descansar sin sufrir las inclemencias meteorológicas y, además, que puedan conocer algunos de los recursos turísticos de los que pueden disfrutar en la ciudad", puntualizó la edil que, asimismo, adelantó que se dispondrá de un punto con información turística.De esta forma, según señaló Casado, desde el Ayuntamiento se pretende fomentar el uso del transporte público entre los ciudadanos gracias a unas instalaciones adaptadas y más acogedoras. Sin embargo, y a pesar de la adecuación de dos taquillas para la venta de billetes, la concejala explicó que "su puesta en marcha no es competencia del Ayuntamiento"."La venta de billetes dependerá del interés de las empresas de transportes que llegan hasta Montilla porque si bien Alsa ha mantenido la venta de billetes a través de la cafetería de la estación, Carreras optó por hacerlo en los propios autobuses", puntualizó.Por otro lado, Casado destacó que esta mejora se enmarca dentro de la apuesta del equipo de gobierno por fomentar el uso del transporte público dentro de un modelo de ciudad más sostenible. En este sentido, la delegada de Medio Ambiente recordó el interés del Ayuntamiento por incorporarse al Consorcio Metropolitano del Transporte de la Junta de Andalucía, un proceso paralizado desde hace tres años."Desde el año 2016 Montilla no ha conseguido adherirse al Consorcio. En ese momento se nos advirtió que no estaba activa la posibilidad de realizar nuevas incorporaciones. Esperamos que se haga realidad y que los viajeros de Montilla que se desplacen a otros municipios de la provincia puedan beneficiarse de bonificaciones en el uso del transporte público", señaló.