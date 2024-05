Gran papel de las montillanas Clara Casado y Raquel Mesa en el Campeonato de Andalucía de Bádminton

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Clara Casado y Raquel Mesa fueron profetas en su tierra. Las deportistas montillanas cuajaron una extraordinaria actuación en el Campeonato de Andalucía de Bádminton Sub-13 y Sub-17, que se disputó el pasado fin de semana en el Pabellón Municipal de Deportes bajo la organización de la Federación Andaluza de Bádminton y del Club Bádminton Montilla, en colaboración con el Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla.De este modo, en categoría Sub-13, la montillana Clara Casado logró colgarse la medalla de bronce en Individual Femenino (IF) y la medalla de plata en Dobles Mixtos (DX), formando pareja con Gabriel Barrientos, integrante del Club La Encina.Iniciando con el Individual Masculino (IM), Pedro Jesús Carmona (Arjonilla) se hizo con el oro tras derrotar a Iván Díaz (Benalmádena) en semifinales (21-6/21-5) y a Pablo Lloreda (Rute) en la final (21-9/21-17). El tercer puesto restante fue para Fernando Pérez (Rute), que fue derrotado por su compañero de equipo Lloreda en semifinales (21-11/21-12).En el IF, la ruteña Blanca Porras se proclamó campeona tras superar a Lola Navarro (Almería) en semifinales (21-8/21-8) y a Marta Chillaron en la final (21-12/21-12). Chillarón (Arjonilla) certificó previamente la plata ganando a la montillana Clara Casado en semifinales (21-15/21-19).En el Doble Masculino (DM), los ruteños Pablo Lloreda y Fernando Pérez se proclamaron campeones después de vencer en una disputada final a tres sets a los arjonilleros Pedro Jesús Carmona y Álvaro Millán (21-9/19-21/21-18). En el Doble Femenino (DF) Jimena Caballero y Blanca Porras (Rute) subieron al primer cajón del podio imponiéndose a Marta Chillaron y Daniela González (Arjonilla) en la final (22-20/21-14). En el DX, los benalmadenses Iván Díaz y Elena Cuevas se colgaron el oro derrotando a Gabriel Barrientos y Clara Casado en la final (21-11/21-10).Por su parte, en categoría Sub-17, Raquel Mesa, miembro del Club Bádminton Montilla, se colgó la medalla de plata en DX junto a Diego Arenas, jugador del Volante Rute. A su vez, el granadino Mario Rodríguez (CAETD) se proclamó campeón de la prueba de IM derrotando en su camino hacia el primer puesto a Rafa Gómez (IES La Orden) en primera ronda (21-4/21-4); Lorenzo Fernández (Málaga Evolution) en segunda ronda (21-5/21-10); Diego Arenas (Volante Rute) en cuartos de final (21-12/21-7); David Moreno (IES La Orden) en semifinales (21-9/21-11); y Alberto Martínez (CAETD) en la final (21-8/21-16). El jugador de La Unión, por su parte, certificó el pase a la final imponiéndose al granadino Hugo Martínez en la ronda previa (21-16/24-22).Ana Agua fue la ganadora del IF tras superar a Aitana Tejeiro (Málaga Evolution) en segunda ronda (21-11/21-14); Lorena Piedra (Rute) en cuartos de final (21-11/21-12); Ángela Moyano (Volante Rute) en semifinales (21-8/21-6); y Sandra Pastor (Arjonilla) en la final (21-19/21-8). El bronce restante fue para la benalmadense del CAETD Alba Moriel, que tras alcanzar las semifinales fue derrotada por Pastor (21-18/21-17).En el DM, los granadinos Mario Rodríguez y Rubén Darío Rosales (CAETD/Granada) se auparon en lo más alto del podio al imponerse a Rubén Córdoba y Sergio Salido (Montilla) en cuartos (21-5/21-10); Lorenzo Fernández y Hugo Martínez (Málaga Evolution/Granada) en semis (21-19/21-9); y Alberto Martínez y Cristóbal Vallejo (CAETD) en la final a tres juegos (16-21/21-8/21-19). El tercer puesto restante fue para Rodrigo Cacicedo y Adrián Lazo (Benalmádena/CAETD).En el DF, las benalmadenses Ana Agua y Alba Moriel (Benalmádena/CAETD) se proclamaron vencedoras de la prueba imponiéndose a las arjonilleras Sandra Pastor y Leyre Raigon en semifinales (21-14/22-20) y a Ester Iniesta y Aitana Tejeiro (Málaga Evolution) en la final (21-17/21-10). La dupla de Málaga Evolution certificó el segundo puesto derrotando a Martina Jiménez y Natalia Martínez (Jorge Guillén/IES La Orden) en semifinales (21-11/21-18).Y en el DX David Moreno y Rocío García (IES La Orden/Alhaurín de la Torre) consiguieron el primer puesto al imponerse tanto a Hugo Bravo y Martina Jiménez (Jorge Guillén) en semifinales (22-20/21-12) como a Diego Arenas y Raquel Mesa (Volante Rute/Montilla) en la final a tres sets (13-21/21-19/21-19). El bronce restante fue para los benalmadenses Víctor Béjar y Sonia Meinesz, que tras llegar a semifinales fueron vencidos por Arenas y Mesas en tres juegos (18-21/21-13/21-10).