Resumen de 1Win: ¿Por qué es la opción perfecta para los apostadores peruanos?

Beneficios de la plataforma

Una amplia selección de más de 35 disciplinas deportivas, que permite a los jugadores disfrutar apostando en una gran variedad de deportes y competiciones de todo el mundo;



Grandes cuotas en todos los tipos de 1Win bet ofrece a los jugadores condiciones favorables para obtener las máximas ganancias de sus apuestas;



La cómoda aplicación móvil de carga rápida ofrece a los jugadores la posibilidad de apostar en cualquier momento y lugar, garantizando la máxima comodidad y accesibilidad;



El bono de bienvenida del 500% para todos los recién llegados a 1Win hace que iniciarse en la plataforma sea especialmente favorable, proporcionando a los jugadores fondos adicionales para empezar;



La seguridad está garantizada gracias a la encriptación avanzada de datos, que garantiza la privacidad y la protección de la información personal de cada usuario;



Las opciones de apuestas deportivas diarias para los jugadores de 1Win Perú permiten a los jugadores disfrutar de las apuestas en sus eventos deportivos favoritos todos los días;



El sencillo registro en menos de 5 minutos hace que el proceso de inicio en la plataforma sea rápido y cómodo para cada usuario;



Una amplia selección de 1Win casino, máquinas tragamonedas y blackjack, ofrece a los jugadores una variedad de entretenimiento y oportunidades de ganar más allá de las apuestas deportivas.

Programa de bonos

Casino Cashback: los jugadores apasionados por las tragaperras online pueden recibir hasta el 30% del dinero que gasten en jugar a las tragaperras cada semana. También pueden beneficiarse de una exención de cashback sin requisitos de apuesta cuando utilicen más de 5.400 soles;



Bono Express: 1Win apuestas que contengan al menos 5 eventos con probabilidades mayores o iguales a 1,30 puede hacer ganar a los jugadores un bono. El importe de la bonificación depende del número de eventos del express y puede alcanzar el 15%;



Programa de fidelidad: las apuestas deportivas y los juegos de casino de la plataforma 1Win Perú ayudan a los jugadores a ganar monedas. Estas monedas pueden canjearse por dinero real, con un importe mínimo de retirada de 1.000 monedas 1Win (60 soles).

Apuestas en vivo

Tipos de apuestas

Única: se trata de una apuesta directa al resultado de un único evento, como el ganador de un partido de fútbol o el número total de goles marcados;



Exprés: este tipo combina varias opciones de apuesta en una sola. Una apuesta acertada requiere que ganen todos los equipos seleccionados, lo que garantiza una ganancia potencial mayor;



Series: este sistema de apuestas permite al usuario combinar varias combinaciones exprés en una sola. Proporciona más flexibilidad y posibilidades de cobertura: aunque algunos equipos pierdan, el usuario puede seguir ganando parte de su apuesta.

