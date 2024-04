No pierdas esa fe que hoy es eterna

Domingo 5 de mayo de 2024

Montilla Club de Fútbol 1 - 1 Unión Deportiva Tomares

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

Partido de poder a poder entre el Montilla Club de Fútbol y la Unión Deportiva Tomares. Con dinámicas positivas y las miras altas, sendos contendientes pelearon por un triunfo que estuvo cerca de quedarse en casa pero, en una de las últimas acciones del choque, igualó el Tomares.Gracias al empate, los tomareños pudieron celebrar su ascenso matemático a Tercera RFEF. En el bando vinícola, la igualada le permite mantener momentáneamente su plaza en los puestos que dan derecho a disputar la Copa Andalucía la próxima temporada, a falta de una jornada para finalizar la temporada.Con todo ello, el encuentro comenzó con la novedad de José Carraña en el once titular de Rafa Navarro con respecto a la cita anterior. Los primeros compases mostraban mucha igualdad sobre el terreno de juego. La disputa por el esférico en la medular y las idas y venidas sobre ambas metas eran la tónica general. La primera ocasión llegó a los 9 minutos, en un balón por alto que el propio José Carraña recogió dentro del área y, ante la salida del cancerbero, realizó un lanzamiento por encima del larguero.Tras la oportunidad, el Tomares tomó la iniciativa. Los de Manuel Luque presionaban la salida del balón de un Montilla que no era capaz de hilvanar acciones de peligro e iba perdiendo terreno ante su rival. Fruto de ello, el cuadro visitante merodeó el área vinícola, sin embargo, no hubo oportunidades claras y el Montilla aguantó el arreón foráneo hasta el descanso.Tras el paso por vestuarios, los vinícolas daban un paso al frente. La fluidez en el juego fue en aumento, el Tomares atrasó posiciones y los de Rafa Navarro avisaron en varios centros al área que despejaba con dificultad la defensa tomareña. Llegados al minuto 54, el Montilla se adelantó en el marcador.Harith Jargavani colocó un esférico dentro del área, José Carraña estrelló el cuero en el larguero y la jugada concluyó con un balón suelto que Soto mandó al fondo de la red con un fuerte disparo desde la frontal. Un gol de bella factura que llevó la alegría a una hinchada que acudió con afluencia al feudo auriverde.El tanto mantuvo las buenas sensaciones para los montillanos, cortando cualquier atisbo de reacción de su rival. Los tomareños necesitaban alcanzar el empate, sabedores de que los marcadores que se estaban produciendo en otros estadios no les aseguraban aún el salto de categoría. Mientras, el Montilla, con esa victoria, se colocaba en quinta posición y aseguraba, prácticamente, su presencia copera para la campaña venidera.Por desgracia para los intereses vinícolas, en el único error defensivo en todo el encuentro, un balón colgado por Sergio permitió a Salvi, libre de marca, anotar con la testa el empate. Todo ello a los 89 minutos de partido. Un jarro de agua fría para un Montilla que no tuvo tiempo para reaccionar y dejó escapar dos puntos. Con el pitido final, la afición desplazada desde Tomares pudo celebrar su merecido ascenso.Con 44 puntos y en quinta posición, el Montilla tendrá que mantener su fiel creencia hacia el objetivo de la Copa Andalucía en una jornada final con hasta cinco equipos implicados en busca de tres plazas. La última fecha en la pugna por la presencia en la competición copera será:Molero, Joaquín, Alfonso Carraña, Capilla, Soto, Javi Ruiz, José Carraña, Sergio Heredia, Maleno, Harith Jargavani y Ángel Lara. También jugaron: Joselu, Luque, Fran Estela y Hugo.Álex, Espejo, Javi, José Mari, Sergio, Pulet, Rufo, Mateo, David, Guille y Jesús. También jugaron: Osborne, Gordillo, Salvi, Raúl, Curro y Alberto.Soto (m. 54);Salvi (m. 89).Casillas Domínguez, Iván (Huelva). Amonestó por parte local a Soto, Alfonso Carraña, Maleno y Ángel Lara. En el bando visitante amonestó a Espejo, Rufo y Guille.Partido correspondiente a la vigesimonovena jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 500 espectadores, tras el llamamiento que hizo el club para propiciar la asistencia