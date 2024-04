La tranquilidad definitiva tendrá que esperar

Unión Deportiva Los Barrios 2 - 0 Montilla Club de Fútbol

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

Tras un mes impoluto por parte del Montilla Club de Fútbol, el amargo sabor de la derrota volvió para los hombres de Rafa Navarro al ceder por dos tantos a cero ante la Unión Deportiva Los Barrios. En un partido sin la fluidez en ataque de otras jornadas y con una mejor predisposición por parte local en muchas fases del encuentro, los montillanos no fueron capaces de mantener su excepcional racha de resultados.Pese a ello, la distancia con el descenso sigue siendo de siete puntos, pudiendo certificarse la semana que viene en caso de triunfo unido a una derrota de la Unión Polideportiva Viso, equipo que sigue marcando la primera plaza de descenso.El encuentro comenzó con las novedades de Luque y Sergio Heredia en el once titular de los vinícolas. En los primeros compases, la disputa del esférico fue la tónica general, no viéndose acercamientos a las porterías rivales.El cuadro barreño, con el paso de los minutos, tomó la iniciativa en el juego, destacando los duelos individuales, ganados en su mayoría por el plantel local. Sin embargo, el Montilla supo mantenerse firme ante los arreones locales, no sufriendo en demasía.Asimismo, una serie de jugadas por los costados con posteriores centros, despejados por los locales en la mayoría de los casos o sin ver portería en otros, fue el escaso bagaje ofensivo de un Montilla que, al borde del descanso, sufrió su primer revés.Un balón que no atrapó Molero permitió una segunda acción que Tote mandó al fondo de las mallas. Era el minuto 44 de partido. Un jarro de agua fría para las aspiraciones montillanas, intactas hasta ese momento. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, el encuentro decayó en todos sus niveles. Los Barrios esperaba su oportunidad para ampliar la ventaja, sin excesiva presión sobre un cuadro vinícola falto de ideas y que no conseguía hilvanar ninguna jugada que pusiera en alerta a los barreños.Los cambios en ambos bandos no surtieron efecto sobre el paisaje que se dibujaba en el feudo gaditano. Con esta perspectiva, el Montilla mantuvo un hilo de esperanza pero los fundamentos mostrados sobre el terreno de juego no eran suficientes para acercarse al empate.Fruto de ello, Los Barrios puso la sentencia en el minuto 69. Un balón dentro del área que conectó Javi Moreno se marchó al fondo de la red con un lanzamiento cruzado. Era el dos a cero. De ahí al final, idas y venidas del esférico a ambos lados del terreno de juego y ninguna ocasión a destacar.Ángel Lara, expulsado en la recta final de partido por doble amarilla, se perderá la próxima cita para los auriverdes, que tendrá lugar este próximo domingo, a las 12.30 del mediodía, ante la Unión Balompédica Lebrijana, en el Estadio Municipal de Montilla.Pablo, Fran, Ramiro, Cano (Quirós, m. 84), Freik, Álex García (Michael, m. 78), Dani Moreno (Campaña, m. 56), Javi Moreno (Roberto Carlos, m. 89), Batugg (Andrés García, m. 74), Tote (Osiel Hiram, m. 82) y Joel.Molero, Joaquín, Alfonso Carraña, Capilla (José Carraña, m. 69), Soto, Moro, Javi Ruiz, Luque, Sergio Heredia (Galisteo, m. 44), Ángel Lara y Hugo.Tote (m. 44);Javi Moreno (m. 69).Cózar Andrades, Ildefonso Enrique (Marbella). Amonestó por los locales a Campaña, Joel y por los visitantes a Carraña, Moro, Hugo Navarro, Capilla. Expulsó por los visitantes a Ángel Lara (doble amarilla, en el minuto 90).Partido correspondiente a la vigésimo sexta jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Polideportivo San Rafael (Los Barrios-Cádiz), ante unos 150 espectadores.