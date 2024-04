IU y el PCE conmemoran la proclamación de la Segunda República con una caravana y una ofrenda floral

'Guardianas de la Memoria'

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: IZQUIERDA UNIDA

Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista de España (PCE) conmemoraron ayer, 14 de abril, la proclamación de la Segunda República con una caravana de coches que partió desde el Paseo de Cervantes y finalizó en el cementerio municipal de Montilla, donde se llevó a cabo una ofrenda floral en la fosa común "Se trata de un día muy importante para nosotros porque conmemoramos la lucha de mujeres y hombres que dieron su vida por la libertad y por la justicia; mujeres y hombres que un día se acostaron en un régimen democráticamente constituido y amanecieron con un golpe de estado fascista que truncó los derechos, las libertades, los deseos y los sueños de muchísimas personas que, a día de hoy, siguen en el olvido", declaró Rosa Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla y secretaria política local del PCE.La edil montillana recordó que el Grupo Municipal de IU ha solicitado "en numerosas ocasiones" al equipo de gobierno la constitución de una comisión de trabajo para "devolver la dignidad a todas esas personas que fueron asesinadas como animales y que, hoy en día, siguen estando en esa fosa común sin nombre, sin identidad, sin un lugar donde sus familiares y amigos o conocidos puedan ir a rendirles un homenaje".Para Rosa Rodríguez "es fundamental que el equipo de gobierno trabaje en esa propuesta" y destacó que ya existe un "compromiso" para constituir un grupo de trabajo que, en su caso, también abordará la necesidad de abolir toda la simbología franquista que se mantiene en Montilla . asesinadas como animales y que, hoy en día, siguen estando en esa fosa común sin nombre, sin identidad, sin un lugar donde sus familiares y amigos o conocidos puedan ir a rendirles un homenaje".La secretaria política del PCE en Montilla defendió la necesidad de recordar a esas personas que fueron "injustamente asesinadas y vilmente olvidadas por aquellos y aquellas que se siguen esforzando en blanquear lo que pasó, en olvidarlo" e hizo hincapié en que "lo más peligroso es que los herederos ideológicos de esos asesinos siguen hoy estando entre nosotros y nosotras".Una vez que la caravana de coches llegó al cementerio, se dio lectura a este manifiesto a cargo de Antonio Chumacero Rodas, integrante de las Juventudes del PCE, para quien "es especialmente importante que las personas de mi generación, que son de las primeras que no tienen nada que ver ni con el franquismo ni con la guerra civil anterior, recuerden y conozcan lo que pasó".Chumacero también defendió la importancia de "la lucha por la Tercera República", en tanto miembro de una generación "que no vivió la Transición ni la supuesta salvación de la democracia por parte de Juan Carlos I", de ahí que asegurara no sentirse identificado ni con la Constitución ni con un sistema político –la monarquía parlamentaria– que "se nos ha impuesto".Los actos organizados por IU y el PCE para conmemorar en Montilla la proclamación de la Segunda República arrancaron el pasado viernes con la proyección del documental, escrito y dirigido por el periodista cordobés Francisco Artacho, que reconstruye la historia de Benamejí durante el golpe de Estado de 1936 por medio de testimonios orales de personas, en su mayoría mujeres, "que han guardado la memoria y la verdad durante ochenta años".La cinta, rodada por Francisco Artacho y varios compañeros de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla en el año 2009, fue patrocinada por la Diputación de Córdoba y por el Ayuntamiento de Benamejí, y contó con el trabajo de Damián López como director de fotografía y de Federico Gentile como ayudante de dirección.A su vez,también desplegó un trabajo de investigación propio, puesto que ningún historiador había indagado en profundidad en los acontecimientos que se desencadenaron en Benamejí a partir del golpe de estado del 18 de julio de 1936. De este modo, el documental saca a la luz documentos inéditos, "aparecidos prácticamente por accidente y que deberían haber sido destruidos en la década de los setenta", tal y como reconoció el autor.