El lado bueno del inconformismo

Villafranco Club de Fútbol 1-5 Montilla Club de Fútbol

El Montilla Club de Fútbol sigue empeñado en culminar su remontada clasificatoria a base de triunfos y goles. En otro choque con buenas sensaciones para los de Rafa Navarro, el conjunto montillano alcanzó un amplio triunfo por un tanto a cinco en Isla Mayor ante un Villafranco Club de Fútbol ya descendido desde hace varias semanas. A pesar de ello, el conjunto local plantó cara en todo momento a los vinícolas y vendió cara su derrota.Con todo ello, el encuentro comenzó con novedades en el once inicial de los auriverdes. Mérida ocupó la portería, debutando en liga con la elástica auriverde. Por otro lado, Ángel Lara volvió a la titularidad tras cumplir su sanción la semana pasada por la roja recibida en Los Barrios.Así, los primeros compases fueron incómodos para los montillanos. El esférico iba de un lado a otro del campo, viéndose al cuadro local con intensidad en todas las disputas del balón. Fruto de ello, el Montilla vio cómo su rival quiso agradar a los aficionados a pesar de la situación clasificatoria que padece, poniéndose por delante a los 9 minutos. Un error de Hugo a la salida del balón provocó que Gómez encontrase un mano a mano ante el guardameta foráneo que mandó al fondo de las mallas.El uno a cero inquietó a los vinícolas, sabedores de la necesidad de igualar la contienda lo antes posible para imponer sus ideas sobre el terreno de juego. Por suerte para los intereses montillanos, el empate llegó ocho minutos después.La pizarra de Rafa Navarro volvió a brillar y una jugada a balón parado desencadenó el gol de Ángel Lara con la testa tras un saque de esquina. El tanto espoleó a los visitantes, merodeando el área isleña en los minutos posteriores hasta dar la vuelta al marcador.Un centro al área lo bajó con el pecho Harith Jargavani, cedió para Sergio Heredia y éste, con calidad, devolvió la pelota a Jargavani para anotar el atacante albanés con un lanzamiento dentro del área ante el que cancerbero local nada pudo hacer. Corría el minuto 22 de partido.Superado el susto inicial, el Montilla tomó el mando de las operaciones sobre el tapete. El Villafranco era un querer y no poder, ante un plantel vinícola que puso la directa para sentenciar la contienda. Apenas dos minutos después del segundo tanto montillano, Sergio Heredia puso el uno a tres. Harith Jargavani se colaba en el área, estrelló un lanzamiento en el cuerpo del guardameta y el rechace lo introdujo Heredia en la portería.El Villafranco no dio su brazo a torcer a pesar de los acontecimientos, intentando frenar la oleada auriverde y mostrarse en las inmediaciones de Mérida. No obstante, las intenciones no cuajaron y el Montilla mantuvo su ventaja hasta el descanso e, incluso, estuvo cerca de ampliar el resultado en un mano a mano que Harith Jargavani mandó por encima del larguero. Sin tiempo para más, los jugadores se marcharon a vestuarios.Tras el periodo de pausa, la segunda mitad mantuvo una imagen similar a lo acontecido hasta el momento. El Villafranco no podía inquietar a los montillanos, firmes atrás y aprovechando los huecos de la retaguardia isleña para poner en peligro la meta local.En una de esas acciones, Javi Ruiz prolongó de cabeza un balón en profundidad, Sergio Heredia recogió el esférico en el costado derecho y, tras un centro al área chica, Harith Jargavani cruzó el balón ante la salida del guardameta para establecer el uno a cuatro a los 54 minutos.Con el partido prácticamente sentenciado, ambos banquillos movieron ficha. El Villafranco quería una reacción que no llegó y el cuerpo técnico de los montillanos refrescar a los suyos para afrontar con garantías las próximas jornadas.De este modo, la recta final del choque pasó casi desapercibida a excepción del gol de Soto de cabeza en un saque de esquina iniciado por Ángel Lara. Uno a cinco para los auriverdes y tres puntos vitales en la pelea por una de las plazas que da derecho a disputar la próxima edición de la Copa Andalucía.En séptima posición y con 43 puntos en su casillero, los montillanos afrontan las dos últimas citas del campeonato con una ventaja de dos puntos sobre sus máximos perseguidores (Lebrijana y Los Barrios). De igual modo, la cuarta plaza sólo se encuentra a dos puntos, la quinta a uno y la sexta posición la ocupa un San Fernando B empatado a puntos con los auriverdes. Con horario unificado las dos últimas jornadas (12.00 del mediodía), la próxima fecha con implicados en la pugna por la presencia en la competición copera será:Álvaro, Jesús Marín, Piqueres, Rubén Cardo, Samu, David Gil, Gómez, Juan Delgado, Kevin, Samu Gómez y Hurtado. También jugaron: Dani, Andrés, Durán, Ribera y Cristian.Mérida, Joaquín, Alfonso Carraña, Capilla, Soto, Javi Ruiz, Sergio Heredia, Maleno, Harith Jargavani, Ángel Lara y Hugo. También jugaron: Antonio Luque, Fran Estela, Luque y Galisteo.Gómez (m. 9);Ángel Lara (m. 17);Harith Jargavani (m. 22);Sergio Heredia (m. 24);Harith Jargavani (m. 54);Soto (m. 75).García Valero, Iker (Granada). Amonestó por parte local a Jesús Marín, David Gil, Gómez y Samu Gómez. En el bando visitante fue amonestado Galisteo. Expulsó por roja directa a los 57 minutos de juego a Piqueres, jugador local.Partido correspondiente a la vigesimoctava jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Rafael Beca, ante unos 50 espectadores.