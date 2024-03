Llamas reprocha al PP su voto en contra de los Presupuestos Municipales de Montilla

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: PSOE

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, reprochó ayer al Grupo Popular en el Ayuntamiento de Montilla su voto en contra a los Presupuestos Municipales de 2024 que, como avanzó Montilla Digital , salieron adelante gracias a los votos favorables de PSOE e Izquierda Unida (IU) y con un montante que alcanza los 25,2 millones de euros, un 2,77 por ciento más que el pasado año.En una comparecencia junto al diputado provincial José Álvarez y a la teniente de alcalde de Presidencia, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, el alcalde de Montilla lamentó la "falta de responsabilidad" de los concejales del Partido Popular (PP) que, el pasado 21 de febrero, se posicionaron en contra de unos Presupuestos que el propio portavoz popular, Sergio Urbano, tildó de "aceptables en cuanto a lo técnico" pero "continuistas y faltos de ambición en lo político".El primer edil censuró ayer la "actitud política" del PP que, a su juicio, "va en contra de los intereses de Montilla" y recalcó que el equipo de gobierno sigue "trabajando en esa senda de mejorar las condiciones de vida de nuestra ciudad, poniendo a todos los vecinos en el centro de nuestras políticas, con actuaciones que equilibren nuestro municipio, que ayuden a esa cohesión social, también, por medio de importantes inversiones que se están realizando tanto con recursos propios como a través de fondos europeos".Por ello, Rafael Llamas instó al Partido Popular a que "se ponga a trabajar por Montilla" y alabó, por el contrario, la "responsabilidad" que mostraron los concejales del PSOE y de Izquierda Unida (IU). "Si no fuera por estos dos grupos municipales, el Ayuntamiento de Montilla tampoco podría tener hoy sus presupuestos, algo que se puede contraponer con la actitud responsable que mostró el Grupo Socialista en la Diputación que, hace unos días, se abstuvo para permitir que pudieran aprobarse las cuentas en la institución provincial, ante la negativa de VOX", declaró el primer edil.Al respecto, el diputado provincial José Álvarez elogió la "responsabilidad" que mostró el Grupo Socialista en la Diputación al abstenerse en el pleno de Presupuestos para que salieran adelante las cuentas anuales. "Eso va a permitir que Montilla tenga acceso a innumerables subvenciones y proyectos, ya que, si lo hubiésemos dejado en manos de VOX, que son los socios de gobierno del PP en la Diputación, probablemente no estaríamos hablando de ello", apuntó el dirigente del PSOE."Hemos sido responsables porque creemos que las instituciones tienen que tener un presupuesto y tienen que tener la facilidad de poder poner en marcha los proyectos y las iniciativas que se tienen en sobre la mesa", añadió José Álvarez, quien desveló que, en estos próximos cuatro años, el Ayuntamiento de Montilla va a recibir de Planes Provinciales en torno a 560.000 euros, mientras que del Plan de Aldeas ingresará unos 130.000 euros."Si no llega a ser por la abstención del PSOE, hoy no podríamos estar hablando de este dinero que va a venir a Montilla, ni de otras cantidades similares que van a llegar a distintos municipios de la provincia de Córdoba", insistió el diputado socialista, quien aseguró haber arrancado el compromiso al Gobierno de Salvador Fuentes de que "los municipios de nuestra provincia no vayan a recibir ni un solo euro menos que en mandatos anteriores".