El piloto montillano José Salvador Navarro se anota un nuevo podio en la Copa de España de Trial Clásicas

RAFAEL MORENO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MOTOCLUB POSADAS

José Salvador Navarro Ramírez sigue en racha. Tan solo dos semanas después de subir al podio en la prueba inaugural de la Copa de España de Trial Clásicas , el piloto montillano ha vuelto a repetir su gesta en la categoría Pre-75, pero esta vez en la monumental localidad de Sigüenza, en Guadalajara.La segunda cita del Nacional de Trial Clásico animó a los componentes del Motoclub Posadas a dar lo mejor de sí mismos en una prueba que se presentaba, a priori, con unas predicciones meteorológicas bastantes complicadas, tal y como había avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).Esta prueba, preparada a doble jornada de sábado y domingo, se encuentra entre las mejor valoradas por su organización y recorrido, gracias al Motoclub Alcarreño, que no defraudó y preparó un bonito recorrido de 12 kilómetros al que los participantes debían dar dos vueltas, superando hasta una docena de zonas diferentes.En la jornada inicial del sábado, a la dificultad del recorrido se unieron la lluvia, el frío y las fuertes rachas de viento, que complicaban aun más si cabe las condiciones de la carrera. Pero nada de eso no fue óbice para que el cordobés Rafael Trucios (Italjet) realizara un fantástico trial en la categoría de Trialeros, metiéndose de lleno en la pelea por la victoria.Trucios marcaba la mejor puntuación en el primero de los dos giros de los que costaba la prueba y mantenía el nivel en la segunda pasada,. Pese e allo, el vigente campeón, el madrileño Mariano Gómez, conseguía superarlo con una segunda vuelta casi perfecta que le valía la victoria, seguido de Trucios, que acabó finalmente segundo. También cabe reseñar la buena actuación de otro piloto del equipo, Jesús Ruiz, que se metía en elde la categoría.Por su parte, el montillano Pepe Navarro seguía los pasos de su compañero de equipo pero, en esta ocasión, en la categoría Pre-75 y a bordo de su Montesa Cota, que lo llevaría hasta la segunda plaza final, con un gran trabajo en unas condiciones muy complicadas. No en vano, Navarro mantuvo sus opciones de victoria en cerrada lucha con el líder de la categoría, el alicantino Carlos Bosch, que finalmente superaba al piloto del club maleno por escaso margen, relegándolo a una meritoria segunda plaza de podio.Las duras previsiones de alerta por frío y nieve para la segunda jornada de domingo se anticiparon, incluso, a la noche del sábado, con una fuerte nevada que obligó a la organización a suspender la prueba del domingo de forma muy acertada y coherente, ya que el recorrido y las zonas estaban impracticables y, por tanto, la cobertura de dispositivos médicos no garantizaba la seguridad de los participantes.