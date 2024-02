Sensación de estabilidad

Club Deportivo Rota 1 - 2 Montilla Club de Fútbol

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla Club de Fútbol continúa en dinámica ascendente tras alcanzar un importantísimo triunfo en su visita al feudo del Club Deportivo Rota. En un encuentro práctico por parte de los de Rafa Navarro, un gol en cada acto, unido al buen hacer de los vinícolas en las diferentes facetas del juego, provocó un equilibrio constante durante la contienda que se tradujo en una victoria más que merecida pese al tanto final del conjunto roteño, sin trascendencia en el resultado definitivo.Así, el encuentro comenzó con las novedades de Antonio Luque y Joaquín en el once inicial. El fuerte viento que azotaba la localidad roteña afectó en los primeros compases a sendos contendientes, sin encontrarse un dominador claro.El Montilla, bien plantado sobre el terreno de juego con el paso de los minutos, fue poco a poco aclimatándose a las condiciones meteorológicas y al estado del césped natural del feudo gaditano. Moro, en un remate de cabeza que se marchó por encima del larguero, tuvo la primera ocasión.El juego directo y las incursiones por las bandas eran las señas de identidad de un equipo vinícola cada vez más protagonista sobre el terreno juego. Fruto de ello llegó el cero a uno a los 20 minutos de juego. Un balón al costado derecho lo aprovechó Sergio Heredia para meter el cuero dentro del área; la defensa despejó el balón y Javi Ruiz, con rapidez, conectó un disparo desde la frontal que se coló en la portería local tras golpear en un rival.El tanto aumentó las buenas impresiones que mostraba un Montilla intenso en la presión y con las ideas claras en ataque. En el minuto 30, una falta ejecutada por Capilla se envenenó y Harith Jargavani, libre de marca y sin oposición, erró en boca de gol con un remate desviado con su testa. Los pupilos de Rafa Navarro continuaron merodeando la meta roteña, encontrando espacios en la defensa rival. Sin embargo, la ventaja no se pudo ampliar en el primer acto pese a los intentos.La más clara fue para Moro en el minuto 44, en un balón en largo de Sergio Heredia que dejó a Moro en el mano a mano ante el guardameta y solo la pasividad del atacante para contactar con el esférico evitó el gol. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, Pedro, técnico local, buscó alternativas en su esquema, dando entrada a varios hombres de refresco. Por parte foránea, Rafa Navarro no movió un ápice su planteamiento originario, sabedor de la grata imagen que estaban dando los suyos hasta el momento.De este modo, los primeros minutos del segundo período reflejaron un paso adelante de los roteños, incomodando durante una fase inicial a un Montilla que se mostró firme atrás y alejó el peligro. El empuje local no surtió el efecto deseado y, a los 56 minutos de juego, los vinícolas ampliaron la ventaja.Un balón dividido recogido por Ángel Lara lo golpeó con eficacia el defensa con un lanzamiento lejano que se coló en la portería ante la improductiva estirada del cancerbero. Un gol de muy bella factura que puso tierra de por medio en el marcador. Lara continúa al frente de la tabla de goleadores del cuadro montillano con cinco goles en liga, a pesar de su posición defensiva.Con cero a dos en el marcador, el encuentro se convirtió en un querer y no poder por parte roteña, ante un Montilla que pausó el juego y dejó pasar los minutos buscando la contra ante los evidentes espacios que dejó atrás el Rota. Ambos banquillos movieron ficha con propósitos distintos, no alcanzando el Rota su intención y sí los montillanos, que mantuvieron el control del encuentro.Entrados en el tiempo añadido, un gol de David en el segundo palo al conectar un centro de Gómez zarandeó la tranquilidad visitante. Por suerte para los montillanos, todo quedó en un susto y el triunfo alcanzando coloca al Montilla en decimoprimera posición, con 27 puntos.A cuatro puntos de la zona de Copa Andalucía y tres por encima del descenso, el encuentro ante el San Fernando B de la próxima jornada puede marcar el devenir auriverde en las siguientes semanas, de cara a alcanzar cotas mayores o, definitivamente, pelear por la permanencia hasta el final.Pablo, Gómez, Álex, Carlos, Isra, Orihuela, Chicho, Romero, Fali, Río y Carre. También jugaron: Pipa, Carmelo, David, José y Mancilla.Molero, Antonio Luque, Joaquín, Alfonso Carraña, Capilla, Soto, Moro, Javi Ruiz, Sergio Heredia, Harith Jargavani y Ángel Lara. También jugaron: Luque, José Carraña, Álex de la Cruz y Joselu.Javi Ruiz (m. 20);Ángel Lara (m. 56);David (m. 91).Aguilar Bonilla, Deborah (Sevilla). Amonestó por los locales a Gómez y Carlos. En el bando visitante, los amonestados eran Harith Jargavani, Alfonso Carraña y Antonio Luque.Partido correspondiente a la vigésimo primera jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Antonio Pazos Monago, ante unos 150 espectadores.