El PP justifica su rechazo a los Presupuestos Municipales de Montilla para el año 2024

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: PARTIDO POPULAR

El Grupo Municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Montilla quiso clarificar este viernes su rechazo a los Presupuestos Municipales de Montilla para el año 2024 , que salieron adelante gracias a los votos favorables de PSOE e Izquierda Unida (IU). En una comparecencia en la que también estuvieron presentes los concejales Manuel Arrabal López, María del Carmen Polonio Jurado y Pedro Jiménez Cruz, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Federico Cabello de Alba, reconoció que "no quedó claro" el posicionamiento en contra del PP durante la sesión plenaria extraordinaria, en la que el edil Sergio Urbano, tildó el presupuesto de "aceptable en cuanto a lo técnico" pero "continuista y falto de ambición en lo político".En alusión a la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Lidia Bujalance, el concejal popular apuntó que "dio la sensación" de que el equipo de gobierno había atendido la totalidad de las enmiendas a los Presupuestos Municipales para 2024 que el PP dio a conocer el pasado 12 de febrero y que, por tanto, resultaba "incoherente" el voto en contra del PP."Votar que no tampoco significa que no estemos de acuerdo con que se pague la luz del Ayuntamiento o que se pague a los funcionarios", comentó Federico Cabello de Alba, quien tildó de "simplista" la interpretación que del posicionamiento del Grupo Popular hizo la teniente de alcalde de Presidencia, Régimen Interior y Modelo de Ciudad."Realmente es que no se han atendido nuestras peticiones, que entendíamos necesarias para Montilla”, añadió el portavoz popular, quien ejemplificó recordando que "la petición que hicimos para el arreglo de caminos, en la que solicitábamos 300.000 euros para que hubiese un fondo para el mantenimiento de los caminos, en beneficio de nuestros agricultores y del turismo, al final caía hasta los 250.000 euros, de los cuales, 100.000 quedaban condicionados a que el Ayuntamiento recibiera la Participción en los Impuestos del Estado (PIE)"."El apoyo que pedíamos para nuestros autónomos, con un fondo de 100.000 euros, quedaba reducido a 30.000 y, también, condicionado a la cantidad de dinero que pudiera llegar de la PIE", recalcó Cabello de Alba que, al respecto, recordó que solo durante el pasado año, Montilla perdió 101 empresas."Queremos generar mayor riqueza y, para eso, tenemos que apoyar la creación de pequeñas empresas y fomentar el apoyo a los autónomos y a nuestro comercio, al menos en la misma medida en que lo hacen los pueblos de alrededor, que compiten con nosotros en ese mercado de atraer a empresas y de atraer autónomos", añadió el portavoz del PP, quien elogió las políticas que desarrollan en este sentido los ayuntamientos de Cabra y de La Rambla, que destinan partidas un 600 y un 500 por ciento superiores, respectivamente, a impulso de la economía local."Si seguimos con presupuestos continuistas, vamos a tener los mismos resultados que hemos tenido hasta ahora: seguiremos perdiendo empresas y seguiremos perdiendo población", denunció Federico Cabello de Alba, quien tildó los argumentos esgrimidos por la portavoz del PSOE de "demagógicos", especialmente en lo relativo al desarrollo del futuro polígono industrial de El Cigarral.Como ya avanzó Montilla Digital , desde el PP se defendía que "ante la próxima implantación de la Base Logística del Ejército en Córdoba", se concretase una "apuesta real por la expansión y el desarrollo de nuevo suelo industrial en Montilla, a través de los estudios y proyectos que sean necesarios". En ese sentido, el edil popular se mostró convencido de que "esta inversión estratégica facilitará la creación de empleo, atrayendo inversiones y promoviendo el crecimiento económico local en sectores clave como la logística y la manufactura, en parte ligada a nuestra identidad agrícola y vinícola".Por último, el portavoz del Grupo Municipal Popular quiso recordar a Lidia Bujalance, "con todo el respeto e, incluso, con todo el cariño" que "piense que la que está recién llegada a política es ella" e insistió en que el voto en contra de su formación a los Presupuestos Municipales del año 2024 se justifica en que "no son los adecuados en temas muy importantes para Montilla".