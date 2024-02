Conmoción en el fútbol montillano por el trágico fallecimiento de Miguel Ángel Jurado Barranco

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: FACENOB VILANOVA

El trágico fallecimiento en accidente de tráfico de Miguel Ángel Jurado Barranco ha provocado una enorme consternación entre los aficionados al fútbol montillano. No en vano, militó durante cinco temporadas en el primer equipo del Montilla Club de Fútbol, con el que llegó a disputar 40 partidos en Tercera División y 15 en Regional Preferente.Nacido en Montilla el 29 de septiembre de 1979, Miguel Ángel Jurado Barranco se formó en el IES Emilio Canalejo Olmeda. Padre de dos niñas –Mireia y Lola–, en la actualidad trabajaba en la empresa Grúas Margarita. De carácter afable y alegre,–como era conocido en el ambiente futbolístico– también trabajó en el Bar Diamond, junto a la confluencia de la Ronda de Curtidores con la Avenida de Andalucía.Gran aficionado al fútbol, Miguel Ángel Jurado Barranco se incorporó con 17 años a la disciplina del Viña Verde Montilla en la temporada 1996/1997 aunque, en ese campeonato, no llegó a jugar ni un solo partido. No obstante, en las tres temporadas siguientes, el centrocampista montillano se convirtió en uno de los jugadores imprescindibles, tanto por su buen hacer deportivo como por su enorme carisma dentro y fuera del campo.Tal y como detalla el portal Lapreferente , su última temporada como futbolista federado fue la 2000/2001, formando parte del combinado Sénior del Montilla Club de Fútbol que, ese año, había descendido a Regional Preferente. Y en su última etapa con la elástica auriverde, Jurado llegó a disputar 15 partidos, en los que marcó tres goles. Tal y como avanzó en primicia este periódico , Miguel Ángel Jurado Barranco perdió la vida anoche en un grave accidente de tráfico ocurrido en torno a las 21.45 horas en el kilómetro 42 de la carretera nacional N-331, a la altura de la finca La Raigona, en el término municipal de Montilla.Según fuentes de la investigación, el accidente tuvo lugar después de que Miguel Ángel Jurado Barranco perdiera el control de su vehículo, un Volkswagen Golf de color oscuro, que llegó a invadir el carril contrario, colisionando frontolateralmente contra un Seat León conducido por un varón, vecino de La Rambla, que resultó herido.En este caso, el conductor del Seat León –que se dirigía a trabajar a la planta con la que Carrier cuenta en el polígono industrial Llanos de Jarata–, abandonó su vehículo por su propio pie, "aunque refería un fuerte dolor en el abdomen, en la cadera y en una extremidad", tal y como detalló aun testigo del siniestro, por lo que fue trasladado al Hospital Comarcal de Montilla donde, finalmente, certificaron que su pronóstico no revestía gravedad.Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, Policía Local de Montilla, efectivos sanitarios y varios vehículos del Parque de Bomberos de Montilla, adscritos al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, que tuvieron que emplearse a fondo para excarcelar a la víctima.El siniestro provocó una enorme retención de tráfico entre la zona de El Portichuelo y la entrada a Montilla desde la carretera N-331, lo que obligó a la Policía Local a habilitar la vía de servicio que da acceso a la finca La Raigona y a empresas como Santa Amalia Decoración o Frutas Romero, para agilizar la circulación y facilitar los trabajos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los bomberos, que llegaron a instalar un grupo electrógeno para iluminar la zona del siniestro.se une al dolor que el trágico fallecimiento de Miguel Ángel Jurado Barranco ha provocado entre familiares, amigos y personas vinculadas al fútbol montillano. La misatendrá lugar mañana miércoles 21 de febrero, a las 10.00 de la mañana, en la Parroquia de Santiago Apóstol. Si desea consultar la esquela, puede pulsar en este enlace