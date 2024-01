UPA Córdoba ofrecerá mañana en Montilla una charla formativa sobre los ECO-Regímenes de la PAC

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

El edificio Solera Lab, situado a las espaldas del Ayuntamiento de Montilla, con entrada desde la calle Palomar, acogerá mañana, de 17.00 a 19.00 de la tarde, una charla formativa sobre los ECO-Regímenes de la Política Agraria Común (PAC) promovida por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA Córdoba), en el marco de su Programa Formativo del Sector Agrario.La actividad, que se llevará a cabo en colaboración con el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Campiña Sur de Córdoba, se centrará en los llamados ECO-Esquemas o ECO-Regímenes, prácticas agrícolas que favorecen una producción más respetuosa con el medio ambiente y que contribuyen a la mitigación del cambio climático."Son una novedad dentro de este marco en la PAC y su implantación es voluntaria por parte del agricultor", destacaron desde UPA Córdoba, para advertir de que, en caso de no hacerlo, se perdería hasta un 23 por ciento del importe de la subvención.Durante el desarrollo de la charla también se mostrarán datos del primer año de implantación, superficies acogidas a los Eco-Regímenes y resultados obtenidos, además de abordar el Cuaderno de Explotación en versión digital que, para muchas explotaciones, será obligatorio dentro de unos meses."Los ECO-Regímenes son un componente innovador en la PAC, pues consisten en pagos directos que tienen como objetivo recompensar a los agricultores que adoptan prácticas medioambientales", precisan desde UPA Córdoba, para añadir que "estos esquemas proporcionan incentivos económicos a aquellos que van más allá de los requisitos exigidos en la PAC a través de la condicionalidad"."Desde UPA Córdoba informamos de estas y otras muchas cuestiones de gran importancia para los perceptores de las Ayudas PAC, ante este nuevo modelo vigente para este periodo, por lo que es muy interesante acudir a estas charlas, que son de dos horas de duración, en modalidad presencial, y en horario de tarde", resaltaron desde la organización.Además, la actividad es totalmente gratuita para cualquier persona interesada en recibir esta formación, pues cuenta con la cofinanciación de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), las ayudasy el GDR Campiña Sur.Para obtener más información, no solo de estas píldoras en ECO-Esquemas sino, también, de otros cursos que se van a impartir sobre agricultura ecológica, poda de olivar (de producción ecológica e integrada) y de plantas aromáticas, UPA Córdoba ofrece más información en sus redes sociales La asistencia a la charla formativa que se impartirá mañana en Montilla es libre, no obstante, las plazas son limitadas, por lo que es preferible la inscripción previa en UPA Córdoba, a través del teléfono 957 421 910, en el WhatsApp 679 440 382 o en el correo upacordoba@upa.es