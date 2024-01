Salud vacunará a los bebés de 4 meses frente al meningococo ACWY

Coberturas vacunales

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha anunciado que Andalucía sustituirá la dosis de vacuna frente al meningococo C recomendada para los 4 meses de edad por la vacuna frente al meningococo ACWY a partir de este próximo jueves, 1 de febrero.Esta es una de las principales novedades que se incorporan al calendario vacunal andaluz para 2024, junto a la nueva cohorte de edad en la vacunación sistemática frente al neumococo conjugada 20-valente, que alcanza ya a los adultos de 60 a 73 años (nacidos entre 1951 y 1964) que no hayan recibido aún ni la 13-valente ni la 20-valente, que comenzó a aplicarse el pasado 1 de enero.Cabe recordar que la cobertura frente al neumococo se sitúa actualmente en el 68 por ciento, toda vez que, desde 2021, la Consejería de Salud ha ido aumentando las cohortes de edad en esta vacunación. Así, en 2022 se pasó a la vacunación de 60 a 71; en 2023, de 60 a 72, y este año se vuelve a aumentar a una cohorte más.La titular de Salud y Consumo ha detallado que la sustitución de la dosis de la vacuna frente al meningococo C por la vacuna frente a meningococo ACWY atiende a "la recomendación en función de la evolución de la epidemiología, la disponibilidad de vacunas seguras y eficaces, y por la evidencia del impacto de las estrategias aplicadas en los países de nuestro entorno".En este sentido, ha explicado que, en España, en relación con los serogrupos W e Y, el número de casos y las tasas se han casi cuadriplicado y triplicado, respectivamente, respecto a 2021, y por grupos de edad son los menores de 1 año los que presentan las tasas más altas por todos los serogrupos, W (0,61) e Y (0,30), con una letalidad del W del 24 por ciento e Y del 11,1%.Por este motivo, se ha adoptado la decisión de cambiar la dosis de la vacuna, una medida que comenzará a aplicarse con los nacidos a partir del 1 de octubre de 2023. De esta forma, se sigue completando la protección contra la meningitis en las edades más vulnerables, dentro de la estrategia #ZeroMeningitis iniciada en Andalucía en 2020.Del mismo modo, ha comunicado que, también desde el 1 de febrero, se implantará el cambio a dosis única frente al Virus del Papiloma Humano (VPH) para la vacunación sistemática de chicas y chicos de 12 años y para la vacunación de rescate en chicas de 13 a 18 años y en chicos de 13 años que no se vacunaron previamente.En este sentido, ha señalado que la decisión de optar por la dosis única responde igualmente a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, avalada por estudios en los que se observa una inmunogenicidad protectora y una eficacia clínica mantenidas en los tiempos equiparables a las pautas de dos o tres dosis en chicas y chicos adolescentes, tras un seguimiento de más de 10 años con las vacunas VPH2 y VPH4, y de tres años con la VPH9.Por tanto, en base a la evidencia actual y a la tendencia existente de las recomendaciones de diferentes organismos oficiales relevantes, se ha decidido dar este paso, que ya han puesto en marcha países como Australia y Reino Unido. Durante este año, ha avanzado Catalina García, se incorporará la vacunación frente a herpes zóster por cohorte de edad, concretamente a los 65 años.La consejera ha aprovechado la ocasión para agradecer a los profesionales sanitarios, especialmente a las enfermeras, su contribución al éxito de las campañas de vacunación, tanto en su labor de prevención y promoción como de administración de las vacunas, al tiempo que ha agradecido a los andaluces su compromiso y responsabilidad por vacunarse y vacunar a los niños, tanto en los días sin cita como con cita previa.En este sentido, ha calificado de éxito los días de vacunación sin cita de la campaña de la gripe y la Covid-19, y ha destacado que ya se han administrado el 91,1 por ciento de las dosis disponibles de la gripe, que han permitido inmunizar a 1.780.202 personas; y el 79 por ciento de las dosis disponibles para esta campaña de la covid, con las que se han inmunizado a 1.125.122 personas. La antigripal para los niños de 6 a 59 meses ha alcanzado ya, en su segundo año de administración, al 44,8 por ciento de la población diana, exactamente 128.297 niños.Contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, han recibido la vacuna 45.955 lactantes desde el 25 septiembre de 2023. Actualmente, más del 90 por ciento de los menores indicados para esta inmunización la han recibido. En este punto, ha reseñado que, gracias a esta campaña contra el VRS, se ha disminuido un 78 por ciento el número de hospitalizados en Andalucía y un 66 por ciento el número de ingresos en UCI."La vacuna ha demostrado ser la mejor herramienta para protegernos frente a los virus, contra la gripe, la Covid-19 y ahora lo vemos con el Virus Respiratorio Sincitial. La vacuna nos evita la enfermedad grave y la hospitalización", ha asegurado la consejera.El 92,8 por ciento de las chicas entre 12 y 18 años (cohorte de 2005 a 2011) han recibido la vacuna contra el VPH. Mientras que la vacunación contra el papilomavirus entre los chicos nacidos en 2011 ya ha alcanzado en enero el 80,1 por ciento, muy similar a las chicas de su misma edad (83,3%).Catalina García ha concluido su intervención subrayando la "apuesta por la prevención de la salud sin precedentes" realizada en Andalucía en los últimos cinco años. Así, ha recordado que Andalucía ha incrementado el presupuesto en vacunas un 179,5 por ciento respecto a 2018, en los que se ha pasado de 42,2 millones en 2018 a 117,8 millones de euros en 2023.