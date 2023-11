La Hermandad del Sagrado Descendimiento llevará a Envidarte el mejor ambiente de la fiesta de la cerveza

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Centro de Arte Contemporáneo y Vino de Montilla (Envidarte) se vestirá de gala a partir de hoy para acoger el, una fiesta de la cerveza alemana promovida por la Hermandad del Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo, Santo Nombre de Jesús, María Santísima de la Encarnación y San Juan de Ávila, en colaboración con el Ayuntamiento de Montilla.La actividad, que arrancará a las 20.00 de esta misma tarde, se extenderá hasta el próximo domingo y ofrecerá, además de diferentes variedades de, la famosa cerveza alemana, auténticos platos de la gastronomía teutona, como las salchichas o el codillo.A su vez, la música en vivo estará presente durante todo el evento, con la actuación de RockaBanda el viernes, a partir de las 22.00 de la noche, seguida de Menta y Limón (el sábado, desde las 17.00 de la tarde) y de Reconvers (también el sábado, a partir de las 22.00 de la noche). Además, varios DJ montillanos animarán la fiesta, mientras que los más pequeños podrán disfrutar de un castillo hinchable.El principal objetivo de este evento no es otro que el de recaudar fondos para la Hermandad del Sagrado Descendimiento, que se destinarán tanto a su mantenimiento diario como a la multitud de obras benéficas que desarrolla a lo largo del año desde su Vocalía de Acción Social.El teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, elogió la iniciativa de la hermandad del Viernes Santo y aseguró que "Montilla está preparada para recibir este tipo de eventos, gracias a instalaciones como Envidarte, que el Ayuntamiento pone a disposición de todos los colectivos de la localidad".De este modo, apenas tres meses después de la vigésima edición de la Cata de Cerveza , que promueve la Asociación Cultural El Coloquio de los Perros, las instalaciones de Envidarte volverán a convertirse, a partir de hoy, en lugar de peregrinación para los amantes de la cerveza.Gracias a la iniciativa de la Hermandad del Descendimiento, los vecinos de Montilla y de toda la comarca podrán disfrutar del ambiente del, una celebración que hunde sus raíces en el siglo XIX y que no es solo una fiesta, sino que se erige en toda una experiencia cultural que rinde homenaje a la rica tradición cervecera alemana, mientras ofrece un vistazo a la historia, a la cultura y al sabor de esta bebida dorada que ha cautivado a la humanidad durante siglos.En efecto, else remonta a 1810, cuando el estado alemán de Baviera quiso celebrar el matrimonio del Príncipe Luis I y la Princesa Teresa de Sajonia-Hildburghausen con una gran fiesta que duró varios días. A lo largo de los años, esta celebración evolucionó para incluir carreras de caballos, atracciones y, por supuesto, cerveza. Hoy en día, esta tradición continúa en Múnich, atrayendo a millones de visitantes de todo el mundo.Elpues, no solo es una celebración en torno a la cerveza, sino también una fiesta gastronómica. No en vano, los visitantes pueden disfrutar de una variedad de platos tradicionales alemanes que se complementan a la perfección con diferentes estilos de cerveza. Desde salchichas, pretzels y chucrut hasta estofados y pasteles, la comida deles tan diversa como los tipos de cerveza que se sirven.Además, esta bebida ha sido parte fundamental de la cultura alemana durante siglos. De hecho, el país es famoso por su Ley de Pureza de la Cerveza, promulgada en 1516, que establece que esta bebida solo puede elaborarse con cuatro ingredientes: agua, malta, lúpulo y levadura. Una norma histórica que ha influido en las prácticas cerveceras de todo el mundo y que subraya la importancia de la calidad en la producción de esta bebida.