La evolución de los videojuegos para móvil y su entrada en los eSports

La tecnología de los últimos 20 años ha hecho avanzar a la gran mayoría de los sectores productivos. Pero si pensamos en una de las grandes revoluciones de nuestro tiempo, esa es, sin duda, el teléfono móvil. Esta herramienta, que nos acompaña a todas partes y en todo momento, ha pasado a ser algo más que un medio para llamar a otras personas. Incluso algo más que el método por excelencia para comunicarse. Hoy, son tantas las prestaciones que nos ofrece, que nos sentiríamos desnudos sin él.El móvil, obviamente, ha avanzado enormemente desde aquellos simples modelos que sólo permitían hacer llamadas y enviar SMS. Con casi 40 millones de españoles con Smartphones , en una población de 47,5 millones, es lógico que las empresas tecnológicas se hayan volcado en mejorar estos modelos para poder luchar con sus competidores. Lo mismo ocurre con las operadoras, que han introducido mejores y más rápidas redes de datos móviles, lo que tiene un claro reflejo en nuestra conexión desde estos dispositivos. Con este panorama, uno de los mercados que más se ha visto beneficiado es el del ocio digital. Redes sociales, contenido multimedia y, por supuesto, videojuegos. A Día de hoy, la principal herramienta para disfrutar de los videojuegos, por parte de los usuarios, es el móvil. Lo cual tiene lógica, dada su accesibilidad y la mejora de los títulos lanzados para este entorno, que hoy muestran una calidad que poco tiene que envidiar a las versiones para consola o para PC.Por tanto, son muchas las desarrolladoras que están centradas en diseñar juegos para este tipo de dispositivos. O, incluso, adaptar sus éxitos a este formato. Podemos ver algunos ejemplos representativos entre los videojuegos que hoy arrasan en los eSports. Activision es la responsable de una de las sagas más longevas des este ecosistema: el Call of Duty. Pues bien, en 2019 lanzó COD Mobile, su versión para móvil. Poco tardó en ser una de las aplicaciones más descargadas del año. EA Sports, responsable del popular FIFA , también se ha volcado en este entorno con su FIFA Mobile. Por su parte, Riot Games, que es la creadora del juego estrella de los deportes electrónicos, el League of Legends, se tiró a la piscina con Wild Rift, que trataba de condensar toda la magia de LOL en las pantallas de estos dispositivos portátiles.Riot Games es muy consciente de que le futuro del “gaming” está en estos dispositivos. Por ello, tras su incursión en este entorno con Wild Rift, ahora le toca el turno a otros de sus juegos estrella: Valorant, su “shooter” por excelencia. Este título es, a día de hoy, uno de los más seguidos en el mundo competitivo de los deportes electrónicos, tanto a nivel de espectadores como en su presencia en otros ámbitos, como las redes sociales o los portales de apuestas, que cubren los principales eventos de Valorant a nivel internacional . Valorant Mobile ya está a punto de salir al mercado. Aún no teniendo una fecha exacta, todo parece apuntar que esto ocurrirá antes de que acabe este 2023. Y los fans de su versión para PC no pueden esperar más.Probablemente, estos casos no van a ser los únicos. Y más, teniendo en cuenta que entre los campeonatos de eSports más seguidos de los últimos años, ya son varios los que pertenecen a títulos lanzados para formato móvil, como es el caso del Mobile Legends: Bang Bang, que arrasó en audiencia en varios de sus torneos del pasado 2022. Y Free Fire, que fue el certamen que consiguió mayor punta de espectadores en 2021. La generalización del uso del móvil para el “gaming” ha supuesto que los aficionados conozcan muchos de estos juegos, disfruten con ellos y estén dispuestos a ver las competiciones que puedan existir sobre éstos. Por eso, en los deportes electrónicos, parece que la tendencia es incorporar nuevos campeonatos basados en este entorno móvil, que no deja de crecer y al que no se le vislumbra un techo ni a corto ni a medio plazo. Y menos con unos modelos de Smartphones y unas redes de datos que no dejan de evolucionar de forma constante e, incluso, exponencial.