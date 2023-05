El Sindicato de Enfermería denuncia la "desaparición" del Comité de Seguridad y Salud del Hospital Comarcal

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Sindicato de Enfermería SATSE denunció ayer la "desaparición" del Comité de Seguridad y Salud que da cobertura al Hospital Comarcal de Montilla y al Centro de Alta Resolución de Puente Genil, al integrarse en la macroárea de gestión sanitaria Sur de Córdoba.Por este motivo, la organización se ha dirigido por escrito a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria y a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Córdoba para trasladar su "disconformidad" con la decisión adoptada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que, a juicio de SATSE, "discrimina a la provincia de Córdoba y a sus profesionales".Para el sindicato, la dimensión de los nuevos Comités de Seguridad y Salud y el número de técnicos en Prevención de Riesgos Laborales y delegados de Prevención "repercute en la vigilancia de la seguridad y de la salud de los profesionales", así como en la siniestralidad y en la labor preventiva de accidentes de trabajo, algo que "no se va a tolerar desde la parte sindical".Según la documentación aportada por el SAS en las mesas técnicas sectoriales, todas las provincias andaluzas van a crecer en el número de Comités de Seguridad y Salud (CSS), algunas por modificaciones en el mapa sanitario o como consecuencia de la integración de los hospitales de las antiguas agencias sanitarias públicas.De este modo, los comités de Seguridad y Salud aumentan en Almería de dos a cuatro; en Cádiz, de cuatro a seis; en Granada, de cuatro a cinco; en Huelva, de tres a cuatro; en Jaén, de dos a cinco; en Málaga, de cinco a nueve; y en Sevilla, de cuatro a seis. "Sin embargo, Córdoba no crece y se queda con cuatro comités, siendo la única provincia que no aumenta sus CSS, pese a la integración de los hospitales de Montilla y Puente Genil", lamentaron ayer desde SATSE.Según el sindicato, "ello supone que los más de 900 profesionales de los hospitales de Montilla y Puente Genil, que contaban hasta ahora con su órgano propio para la vigilancia de la seguridad y salud, ven cómo desaparece su órgano y se integran en la macroárea de gestión sanitaria Sur de Córdoba, sin incremento de recursos preventivos y de vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo".A juicio de SATSE, "se trata de una situación grave, que afecta al principio de la vigilancia y la protección de la seguridad en el trabajo", garantizado por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, "en un sector tan complejo como es el sanitario".En ese sentido, SATSE recuerda que "el incumplimiento de la ley tiene responsabilidades penales" y exige al SAS la "dotación urgente" del técnico cesado la semana pasada en el Hospital Infanta Margarita de Cabra, y la dotación de dos comités de seguridad y salud y dos servicios de Prevención, uno situado en el Hospital Infanta Margarita y otro en el Hospital de Montilla, "de manera que se dimensionen y acerquen los servicios de prevención y seguridad y salud a los profesionales y trabajadores".