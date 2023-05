Los candidatos a la Alcaldía de Montilla animan a todos los vecinos de la localidad a ejercer su derecho al voto

18.750 montillanos llamados a las urnas

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Rafael Llamas, Federico Cabello de Alba, Rosa Rodríguez y Francisco García han animado hoy a todos los vecinos de Montilla a ejercer su derecho al voto en esta jornada de elecciones municipales, en la que un total de 18.750 montillanos están llamados a las urnas para configurar la nueva Corporación municipal que regirá el Ayuntamiento hasta el año 2027.El candidato a la Alcaldía de Montilla por el PSOE, Rafael Llamas, ha reconocido sentir a lo largo de esta mañana "sensaciones muy positivas al ver a tanta gente en la calle, acudiendo a sus colegios electorales", algo que, no obstante, ha reconocido que "entra dentro de la normalidad en cualquier día de elecciones en Montilla".El secretario general del PSOE-A, que aspira a revalidar su tercer mandato al frente del Ayuntamiento de Montilla, ha pedido a los vecinos y vecinas de la localidad que "participen en este día tan importante en el que se va a decidir qué equipo va a gestionar los próximos cuatro años el Ayuntamiento de Montilla".Por su parte, el candidato del Partido Popular (PP), Federico Cabello de Alba, ha confirmado que la jornada electoral en Montilla "ha empezado a su hora, sin grandes incidentes y sin problema ninguno" y ha expresado su deseo de que "siga así durante toda la jornada" para que "la gente pueda ejercer su derecho al voto"."Lo único que espero es que hayamos sido capaces de transmitir nuestro proyecto con la suficiente claridad para que nos consideren una opción de gobierno en el Ayuntamiento de Montilla", ha añadido Cabello de Alba, quien ha reconocido estar "deseando poder hacer cosas", si bien ha apuntado que sea cual sea el resultado que deparen las urnas, "va a ser la opción más beneficiosa para Montilla".En el caso de Izquierda Unida (IU), su candidata, Rosa Rodríguez, ha recordado que el derecho al sufragio "nace de la tremenda gratitud que debemos a todas esas personas que dieron su vida y su libertad para que hoy nosotras y nosotros podamos votar".En ese sentido, la letrada montillana ha animado a los vecinos y vecinas de la localidad a participar en estos comicios municipales porque "es una forma de mantener viva la democracia, de mantenerla activa y, como demócratas que somos, animamos a todo el mundo a que hoy venga a ejercer su derecho al voto".Por último, el candidato de Vox a la Alcaldía de Montilla, Francisco García, ha reconocido sentir "mucha emoción por haber votado y por el día que supone, que es la fiesta de la democracia por excelencia". Al igual que el resto de alcaldables, García Ponferrada ha animado a la participación "para que todos los vecinos elijan a la persona más recomendable para ellos y la que crean que más se acerca a su criterio para formar una Montilla a su medida".De este modo, el candidato de Vox, que concurre por vez primera a unas elecciones municipales como cabeza de lista, ha animado a todas las personas a que "se pasen por su respectivo colegio electoral y ejerzan el derecho al voto para que, de alguna manera, contribuyan a que haya una democracia justa y de la que todos formemos parte de ella".Hasta las 20.00 de la tarde, las personas que deseen emitir su voto podrán hacerlo en la mesa que especifica la tarjeta que la Oficina del Censo Electoral ha hecho llegar a todos los domicilios en los últimos días. En concreto, de los 18.750 montillanos llamados a las urnas, 18.314 de ellos son residentes en España, y 436 viven en el extranjero, según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha 1 de abril de 2023.Al igual que en las últimas elecciones, Montilla contará con siete colegios electorales y 28 mesas, situadas en las dependencias del Conservatorio Elemental de Música, Teatro Garnelo, Escuelas del Pescao, Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" y en los colegios San Francisco Solano, Gran Capitán y Beato Juan de Ávila.Con respecto a las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019 –cuando estuvieron llamados a las urnas un total de 19.045 vecinos de la localidad–, Montilla ha perdido 295 potenciales votantes, hasta situarse en los 18.750. En los anteriores comicios, la localidad registró una abstención del 30,99 por ciento, lo que significa que 5.813 montillanos optaron por no ejercer su derecho al voto a lo largo de la jornada electoral. De igual manera, las mesas electorales computaron 146 votos nulos y 109 en blanco.Tanto la Comandancia Provincial de la Guardia Civil, como la Jefatura de la Policía Local han puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad para garantizar el buen desarrollo de las votaciones a lo largo de toda la jornada en los diferentes colegios electorales.A su vez, gracias a la labor altruista de los voluntarios de la asamblea local de Cruz Roja en Montilla, las personas mayores y con problemas de movilidad que lo deseen podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones municipales de este domingo a través del servicio especial de transporte adaptado que ha puesto en marcha la institución humanitaria en la localidad.El servicio, que es prestado por voluntariado, no tienen ningún coste para el ciudadano, que lo único que habrá de hacer para beneficiarse del mismo es llamar al teléfono 673 008 723 antes de las 18.00 de la tarde, e indicar el nombre completo y la dirección donde la persona desea ser recogida, además de entregar una fotocopia del DNI.