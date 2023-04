Ciudadanos Montilla apoyará a Federico Cabello de Alba en las elecciones municipales del 28 de mayo

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Montilla, Sergio Urbano, ha desvelado esta tarde lo que, para muchos, era ya un secreto a voces desde hacía varias semanas: la integración de la cúpula de la formación naranja en la candidatura con la que el Partido Popular (PP) concurrirá a las próximas elecciones municipales.En una comparecencia junto a la presidenta local del PP, Auxiliadora Moreno, el todavía edil de Ciudadanos ha confirmado que formará parte de la lista que encabezará Federico Cabello de Alba de cara a los comicios del próximo 28 de mayo, al igual que el coordinador local de la formación, Luis López Santiago, que en 2015 lideró la candidatura del Partido Andalucista (PA) para, posteriormente, conformar el Grupo Municipal Comprometidos por Montilla (CxM)."La situación que atraviesa Montilla no nos lleva nada más que a unir el voto, ya que no estamos en la mejor situación para dividirlo", ha afirmado Sergio Urbano que, en las pasadas elecciones municipales, encabezó la lista de Ciudadanos. Al respecto, el concejal de la formación naranja ha apuntado que "si analizamos los resultados electorales desde el año 2019, los votantes nos están diciendo que hay que unir las candidaturas y que no es momento de andar cada uno por su lado".Por su parte, Luis López Santiago ha reconocido que ante la "imposibilidad de hacer una candidatura de Ciudadanos" y "después de hablar cinco minutos" con Federico Cabello de Alba, "la verdad es que es difícil que haya un montillano que, si lo escucha, no lo apoye".De igual modo, Auxiliadora Moreno ha comentado que "es un tremendo orgullo" que tanto Sergio Urbano como Luis López –que no han desvelado qué puesto ocuparán en la candidatura popular– "hayan decidido libremente acercarse" a su organización para "poner su granito de arena y trabajar por el futuro de Montilla, en este caso, desde las filas del Partido Popular".Lejos de representar una sorpresa, la decisión que han hecho pública esta tarde tanto el coordinador local de Ciudadanos como el único edil de la formación en el Ayuntamiento de Montilla no ha hecho más que confirmar un acercamiento que se venía apreciando desde hacía varias semanas tanto en actos y eventos públicos como en el propio plenario donde, en la última sesión del pasado miércoles, PP y Ciudadanos llegaron a presentar una moción conjunta.