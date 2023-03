El Viernes de Dolores abre una Semana Santa marcada por el buen tiempo hasta la jornada de Miércoles Santo

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La tradicional noche del Viernes de Dolores servirá hoy de prólogo de excepción para una Semana Santa que, en sus primeros días, estará marcada por el buen tiempo en Montilla, según las primeras previsiones que avanzó ayer la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y que, a priori, auguran temperaturas máximas que rondarían los 22 grados el Domingo de Ramos y que podrían alcanzar los 27 grados el mismo Miércoles Santo.De igual modo, las primeras predicciones de la AEMET descartan la posibilidad de lluvia en el inicio de la Semana de Pasión, si bien, desde el organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, advierten que "el tiempo en los inicios de la primavera suele ser muy cambiante" y no se puede descartar completamente la formación de pequeñas borrascas que originen chubascos puntuales e imprevistos que coincidan con la celebración de alguna estación de penitencia. No obstante, hasta el Miércoles Santo, el riesgo de precipitaciones en Montilla no supera el 15 por ciento en el peor de los casos.Con respecto al Viernes de Dolores, numerosos vecinos están llamados a asistir, un año más, a las ofrendas florales que desarrollarán por las distintas iglesias de la ciudad la Centuria Romana Munda, el Cuerpo de Romanos de Jesús Preso y la Agrupación Musical La Unión.Los integrantes de La Unión recorrerán las calles de Montilla para visitar puntualmente los diferentes templos de la localidad. Entre su pasacalles, que partirá a las 20.30 de la tarde desde el local de ensayo que la formación tiene en la calle Río de la Hoz, destaca la visita a la Parroquia de Santiago Apóstol, donde se custodian los sagrados titulares de las Hermandades de la Juventud, Vera Cruz y Resucitado [ver itinerario de la Agrupación Musical La Unión] A la misma hora partirán desde su casa-cuartel de la calle Las Salas los cerca de cien miembros de la Centuria Romana Munda, que irán acompañados por un nutrido grupo de mujeres tocadas con mantillas españolas, que serán las encargadas de ir depositando ramos de flores a los pies de todas las vírgenes titulares de las cofradías que celebrarán estación de penitencia durante la Semana Mayor [ver itinerario de la Centuria Romana Munda] Sin duda, uno de los momentos álgidos de la Ronda de los Romanos tendrá lugar en torno a las 21.45 de la noche con la aparición de sus miembros en la iglesia de San Agustín, coincidiendo con la celebración del tradicional besapiés a Jesús Nazareno y a María Santísima de los Dolores.Por último, el Cuerpo de Romanos de Jesús Preso iniciará su tradicional ofrenda floral a partir de las 21.30 de la noche, y este año se acercará hasta la Parroquia de San Sebastián para mostrar sus respetos ante la imagen de María Santísima de la Amargura, con motivo del 50.º aniversario fundacional de la Hermandad de la Misericordia. A continuación, la formación se dirigirá hasta la Ermita de La Rosa [ver itinerario del Cuerpo de Romanos de Jesús Preso]