Los Hospitales Quirónsalud de Andalucía impulsan sus campañas de recogida de alimentos y de juguetes

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Los hospitales Quirónsalud de Andalucía han vuelto a impulsar este año varias iniciativas de recogida de juguetes y de alimentos no perecederos con motivo de la campaña de Navidad. Durante este período se habilitarán contenedores en los propios centros para depositar las aportaciones a la campaña, para que posteriormente sean enviados a diferentes organizaciones sociales de cada provincia.El Hospital Quirónsalud Córdoba llevará a cabo tres recogidas solidarias, una de alimentos no perecederos a favor de Banco de Alimentos de Córdoba, otra de juguetes (tanto nuevos como seminuevos en buen estado) destinada a la ONG Madre Coraje, y una más, de pañales y alimentación infantil, para la asociación ‘Ucranianos en Córdoba’.La campaña se dirige tanto a trabajadores del hospital como a pacientes, familiares y vecinos de las zonas cercanas al centro que quieran participar. Así, desde el hospital se quiere colaborar en aliviar algo la situación que viven muchas personas en la actualidad en la ciudad, así como colaborar en mejorar la situación de los refugiados ucranianos en la frontera de su país y en las zonas de conflicto.Por su parte, el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar y el Centro Médico Quirónsalud Algeciras llevan a cabo una campaña de recogida de alimentos no perecederos en favor del Banco de Alimentos, en la que podrán participar pacientes, empleados y cualquier persona que quiera colaborar con la iniciativa.Todos los artículos recaudados a lo largo de estas semanas serán entregados a la sede que la institución tiene en Algeciras, para que sean los encargados de repartirlos a las familias más necesitadas de la comarca del Campo de Gibraltar.En el caso del Hospital Quirónsalud Huelva se iniciará a partir del 19 de diciembre la recogida de alimentos promovida desde la Fundación Quirónsalud con el objetivo de ayudar al Banco de Alimentos de la ciudad. Además, un año más, el hospital onubense participa en la iniciativa ciudadana 'Huelva es solidaria', que facilita que todos los niños disfruten de juguetes en estas fechas, siendo el centro hospitalario un punto de recogida de juguetes, nuevos y no violentos, para ayudar a familias vulnerables.En Quirónsalud Málaga vuelven a hacer de la solidaridad un estandarte en estas fechas tan señaladas. Un año más, organizan campaña de recogida de alimentos no perecederos que serán donados y seguidamente distribuidos por el Banco de Alimentos de Málaga, y una campaña de recogida de juguetes nuevos para ayudar así a los Reyes Magos para que ningún niño o niña se quede sin su regalo.Para ello, hasta el 2 de enero, todos los interesados podrán depositar alimentos y juguetes en el Hospital Quironsalud Málaga (en el Departamento de Limpieza. Planta -3) El equipo del resto de centros se encargará de almacenar lo donado durante estas semanas con la idea de juntarlo todo y donarlo en nombre de toda la familia Quirónsalud Málaga.El Hospital Quirónsalud Marbella organiza una campaña de recogida de juguetes a favor de la sede marbellí de la ONG ‘DEBRA Piel de Mariposa’. Esta acción solidaria se extenderá entre el 19 y el 30 de diciembre con el objetivo de reunir juguetes nuevos o semi nuevos que sirvan para reponer existencias en las tiendas solidarias de esta asociación.Los fondos obtenidos se destinan al mantenimiento de los programas de asistencia a los socios enfermos de epidermolisis bullosa y a sus familiares. Los interesados en participar deberán traer los juguetes al edificio de Administración y Dirección, situado en la misma calle del hospital, a escasos metros (Avenida Severo Ochoa, número 26).En Sevilla, el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa y Sagrado Corazón han puesto en marcha una campaña solidaria de recogida de juguetes nuevos y seminuevos, que se llevará a cabo hasta el próximo 23 de diciembre. Los hospitales sevillanos ponen en valor al espíritu navideño, haciendo un llamamiento a profesionales, pacientes y cualquier persona interesada para que colaboren haciendo su donación de juguetes y libros infantiles.En el caso de Infanta Luisa todo el que esté interesado en colaborar puede depositar sus juguetes en el parking privado del centro hospitalario, ubicado en el número 42 de la calle Evangelista del emblemático barrio de Triana. En Sagrado Corazón podrán dejarlos en la zona de Dirección del hospital, en la calle Rafael Salgado número 3. 