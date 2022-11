VOX denuncia la situación de "dejadez y abandono" en la que se encuentra la ladera del castillo de Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: VOX MONTILLA

El coordinador de zona de VOX en Montilla, Francisco García Ponferrada, ha visitado la zona de la ladera del castillo para denunciar la "situación de dejadez y abandono" en la que se encuentra, así como la "nefasta gestión del equipo de gobierno municipal" que, a juicio de la formación, "es el verdadero y único causante de esta situación".Tras preguntarse "en qué invierte el dinero de los montillanos" el equipo de gobierno que dirige Rafael Llamas, el coordinador de zona de VOX ha añadido que "no podemos permitir que la localidad se encuentre en esta situación, ni podemos mirar para otro lado mientras que nuestro patrimonio se encuentra en esta situación”.Para Francisco García Ponferrada, “pasear por la ladera del castillo es andar entre un conjunto de forraje, residuos y basura", lo que, a su juicio, genera "un nido de ratas e insectos que hacen de un lugar pintoresco un enclave abandonado a su suerte y por el que los montillanos no pueden transitar”.En este sentido, el coordinador de zona de VOX ha mostrado su preocupación porque “a la insalubridad de la zona se suma el riesgo de incendio que existe, algo que se debe evitar a toda costa porque causaría un importante deterioro en la muralla y en los edificios colindantes”.Por todo ello, desde VOX han reclamado al equipo de gobierno municipal la actuación en el entorno de la antigua fortaleza "para que la ladera quede limpia de forraje y basura" y, de este modo, se favorezca "la buena imagen del medio en el que se encuentra y por tanto la imagen adecuada que merece nuestra ciudad, para vecinos y para visitantes"."Los montillanos pagan religiosamente sus impuestos, por lo que este Ayuntamiento debe realizar una gestión adecuada de los recursos para que revierta en la ciudad", ha señalado Francisco García Ponferrada, quien ha añadido que "esta situación no favorece a nadie", por lo que ha solicitado "más responsabilidad" al equipo de gobierno municipal.