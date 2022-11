La Banda Pascual Marquina celebrará Santa Cecilia con música de Rossini, Mahler, Khachaturian y Saint-Saëns

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El próximo domingo 20 de noviembre, el Teatro Garnelo acogerá, a partir de las 12.30 del mediodía, el tradicional concierto que, desde 1986, ofrece la Banda de Música Pascual Marquina en honor a Santa Cecilia, patrona de la Música, una de las citas más esperadas por los amantes de la música que, este año, ofrecerá algunas novedades coincidiendo con la conmemoración del 40.º aniversario de la formación.En esta ocasión, Pascual Marquina interpretará un programa muy poco habitual en la mayoría de bandas de música, dada su complejidad. No en vano, está formado por obras maestras de Rossini, Mahler, Khachaturian y Saint-Saëns, composiciones originales para orquesta sinfónica. De hecho, la totalidad de las piezas elegidas para este concierto serán estreno para la formación montillana.Así pues, bajo la dirección de Rafael Tejada Luque, se abrirá el concierto con la obertura de, del italiano Gioachino Rossini (1817), siendo la parte más famosa de esta ópera rara vez interpretada. Su popularidad la ha llevado a hacerse un hueco en numerosas películas y series de televisión, así como en diversos anuncios publicitarios.También se podrá escuchar el primer movimiento de la, de Gustav Mahler, una de las de mayor envergadura y más apreciadas del compositor austríaco por su gran riqueza melódica, que también fue estrenada un 20 de noviembre, concretamente, el del año 1889.Del compositor armenio Aram Khachaturian se interpretarán varios números del ballet Gayaneh, que cumple 80 años de su composición. De entre ellos, destaca la popular, una de las piezas más conocidas del autor y de la música orquestal. Completa el programa lade la ópera, del francés Camille Saint-Saëns (1877), que constituye uno de los fragmentos más célebres de la partitura, con tintes marcadamente exóticos."No cabe duda de que uno de los papeles fundamentales de las bandas de música en los pueblos y pequeñas ciudades es el acercamiento de este tipo de música a núcleos de población en los que, de no ser así, no sería fácil tener acceso a tal deleite, promoviendo además su conocimiento y enriqueciendo su plano cultural", apuntan desde el colectivo que preside José María Córdoba.La entradas podrán adquirirse, al precio de 3,00 euros, en el Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio, en el portal de venta de entradas Giglon y en la propia taquilla del teatro el día del concierto, desde una hora antes del inicio.