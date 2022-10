El deporte ciencia toma impulso entre los más jóvenes de la mano del nuevo Club de Ajedrez Salesianos

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

Desde hace un lustro el Colegio Salesiano de Montilla participa en el programade la Junta de Andalucía, una iniciativa que ha permitido crear una nueva cantera de jóvenes jugadores en el municipio. Por ello, ante la necesidad de dar respuesta a las inquietudes generadas entre los nuevos jugadores, así como entre quienes quieren iniciarse en el deporte ciencia, nace el Club de ajedrez Salesianos.El nuevo club, que fue presentado el pasado viernes en el castillo de Montilla, busca retomar "viejos proyectos" en torno al ajedrez, además de favorecer la formación de los propios profesores que imparten la formación tanto en el centro educativo como en el club."Cada vez hay más interés, pero nos encontrábamos que algunos alumnos querían federarse y no era posible y, por otro lado, también el profesorado quería mejorar sus conocimientos, por eso surgió este club", explicó ael secretario del club, Antonio Casado, quien indicó que si bien Montilla cuenta con "clubes de solera y jugadores que son una eminencia", no se estaba dando respuesta a esa cantera que genera el propio centro educativo.Precisamente, y con el objetivo de aumentar el interés de los más jóvenes por el deporte ciencia, el Club de Ajedrez Salesianos ya ha iniciado los primeros contactos con otros colegios de la ciudad con el fin de poder ofrecer el ajedrez como una actividad extraescolar más."Actualmente damos clases los martes y jueves a nivel de iniciación, además de los viernes para jugadores más adultos, por lo que esperamos que cada vez sean más los alumnos", puntualizó Casado, quien indicó que actualmente cuentan con cerca de 25 alumnos, la mitad de ellos con interés en federarse para el próximo año.Junto a ello, la ambición del nuevo club no queda únicamente en la población más joven, sino que también se pretende trasladar su actividad a los centros de mayores o colectivos como la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer (Afamo), para poner en valor los beneficios del ajedrez para ralentizar el avance de los problemas cognitivos.Un aspecto que, precisamente, fue tratado por el neurocirujano del Hospital Reina Sofía de Córdoba Cristóbal Blanco, destacado Maestro Internacional FIDE, que impartió una breve charla sobre los beneficios de este bonito deporte en el acto de presentación del nuevo club. "Ojalá pronto veamos a los abuelos jugando ajedrez en el parque", concluyó Casado.