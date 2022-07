Un experto subraya el papel de las nuevas tecnologías en el tratamiento de las atrofias maxilares severas

Implantes cigomáticos

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La tecnología digital 3D, la cirugía guiada de implantes y el diseño y fabricación CAD-CAM (diseño y fabricación digital) “han cambiado la vida a los pacientes con atrofias maxilares severas, ya que permiten la solución con rehabilitación dental fija de prácticamente todos los pacientes con este problema en menos tiempo y con menor complejidad quirúrgica”. Así lo asegura el doctor Juan José Ruiz Masera, jefe del servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Quirónsalud Córdoba.El doctor Ruiz Masera ha explicado que el edentulismo (pérdida de dientes) produce cambios óseos importantes en los maxilares superior e inferior con el paso del tiempo. Esta pérdida de hueso, conocida como atrofia ósea, puede ser con los años extrema y severa, por lo que es preciso corregir esta circunstancia para mejorar la calidad de vida del paciente.La rehabilitación protésica dental en estos pacientes pasa muchas veces por la colocación de implantes dentales, que son desde hace más de 30 años la mejor herramienta para reponer los dientes perdidos. Pero cuando existe pérdida en el hueso de los maxilares puede ser que éste no sea suficiente para poder colocar implantes.En estos casos debe realizarse alguna cirugía de regeneración ósea con colocación de injertos, que permita aumentar el hueso maxilar, necesario para la colocación de implantes. Estas cirugías necesitan un tiempo de cicatrización y, además, algunas técnicas son complejas y pueden necesitar segundas cirugías para la obtención de los injertos de otras zonas del cuerpo.En los casos más extremos, los pacientes con pérdida de todos los dientes y una atrofia ósea severa sufren un envejecimiento prematuro de sus facciones y el deterioro progresivo de su calidad de vida por no poder masticar. En ocasiones, la atrofia ósea severa puede ser el resultado de fracasos previos de tratamientos con implantes o con injertos óseos.En estos casos extremos, donde la falta de hueso en áreas extensas de los maxilares y la existencia de estructuras anatómicas que no se pueden invadir nos impiden la colocación de implantes dentales convencionales, los pacientes están abocados a llevar unas prótesis removibles que, en muchos casos, son incómodas y difíciles de adaptar por la pérdida de retención en las encías.La solución para la rehabilitación dental de estos pacientes nos la han dado los avances tecnológicos en materiales y diseño y fabricación de estructuras, y su aplicación para la cirugía implantológica. Así se utilizan los implantes cigomáticos para la rehabilitación de los maxilares superiores atróficos.En ellos, la cirugía guiada tras una planificación 3D ha permitido realizar su colocación con mayor precisión, en menor tiempo quirúrgico, disminuyendo su complejidad y las complicaciones quirúrgicas y protésicas. Los implantes cigomáticos “nos permiten realizar una carga inmediata, por lo que el paciente puede tener una rehabilitación dentaria en 24-48 horas tras la cirugía”, ha señalado el doctor.Además, en los últimos años han aparecido los implantes subperiósticos customizados (ISC), que son estructuras de placas impresas en titanio sinterizado, que se atornillan al hueso maxilar y que llevan incorporadas plataformas de implantes a las que se puede fijar una prótesis dental. Estas estructuras son personalizadas y diseñadas en un software 3D a partir de un TAC del paciente.La recuperación de éste tras la cirugía es muy rápida y “los ISC permiten rehabilitar con prótesis dentales fijas de arcada completa tanto maxilares como mandíbulas extremadamente atróficas, y también son una alternativa para rehabilitar tramos parciales en donde son complejas las técnicas de injerto o ya han fracasado anteriormente”, según ha afirmado el doctor Ruiz Masera.Estas técnicas, que se realizan en el servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Quirónsalud Córdoba, suponen un importante avance tecnológico y la mejora de la calidad de vida de estos pacientes con atrofias maxilares severas y en los que no pueden practicarse otras técnicas.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 17 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 47 hospitales que ofrecen cerca 7.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones.Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.