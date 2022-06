Por Andalucía defiende el "blindaje" de las pensiones para garantizar la viabilidad de este sistema público

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: I. TÉLLEZ

Varios miembros de la candidatura cordobesa de la confluencia Por Andalucía al Parlamento Andaluz, entre ellos los cabezas de lista José Manuel Gómez Jurado y la montillana Rosa Rodríguez, mantuvieron ayer un encuentro con la Plataforma por la defensa de las pensiones públicas de Montilla (COESPE) con el objetivo de analizar la situación de este sistema público "para que sus pretensiones se hagan realidad a partir del 20 de junio".Rodríguez, que también estuvo acompañada de otros miembros de la candidatura como Pepe Larios Martón y Lorenzo Aguilar Tabernero, destacó que este encuentro responde a los objetivos conjuntos de una "candidatura muy diversa, con gente de muchas edades, pero que tienen un proyecto ilusionante donde la vida de las personas es el centro"."Las necesidades de las personas deben ser la primeras preocupaciones de la clase política, y por eso siempre defenderemos todo lo que tiene que ver con lo público porque entendemos que esa es la única forma de acabar con las desigualdades que nos separan y alcanzar una sociedad más justa e igualitaria", defendió la montillana.Un "gran reto" para el que desde Por Andalucía quieren recoger todas las propuestas y peticiones ciudadanas "para hacerlas posibles a partir del 20 de junio" y se dé una respuesta satisfactoria para la gran mayoría social. "Es necesario blindar las pensiones y que no se extraiga el dinero de sus fondos para otros fines, porque no es cierto que no es posible mantener este sistema porque si ha sido sostenible hasta ahora", puntualizó.Asimismo, Por Andalucía quiso aprovechar su paso por Montilla para realizar una visita a la Cooperativa La Unión con el objetivo de mostrar su apoyo a un sector "fundamental como fuente de generación de empleo y riqueza en nuestro territorio". "Ese es el modelo de agricultura por el que apostamos, un sistema respetuoso con el medio ambiente y con la gente que trabaja a esas personas dignificando sus condiciones", concluyó.