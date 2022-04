Un equipo que invita a soñar

Atl. Espeleño 0--2 Montilla C.F.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: MONTILLA C.F.

El Montilla CF visitó el pasado fin de semana el estadio municipal de Espiel para medirse a un Club Atlético Espeleño, equipo que se encontraba en tercera posición marcando la zona de ascenso directo. Los vinícolas fueran conscientes de que se encontraban ante un partido con mucho que ganar y poco que perder, ya que el objetivo de la salvación estaba prácticamente materializado.Jesús Fernández decidió apostar por un once muy parecido al de la anterior jornada liguera en Castilleja con la novedad de Jesús Bono en la punta de ataque, futbolista que regresó al once tras algo más de un mes de lesión. El partido comenzó con muy buenas sensaciones para el Montilla, siendo los auriverdes quienes gozarían de la primera ocasión del encuentro. En el minuto 6 un jugador local estuvo a punto de marcar en propia meta al evitar rechazar un centro raso de Manolete al primer palo.Pasaron los minutos y el partido se fue desarrollando con una intensidad bastante alta por ambos conjuntos, el Club Atlético Espeleño fue quien tuvo el control del esférico, pero no del partido, ya que los vinícolas durante todo el choque se encontraron muy sólidos y cómodos en defensa.El primer gol del partido se produjo en el minuto 25 de una manera muy cruel para los locales, el central espeleño Edu cedió un balón a su guardameta quién no pudo conectar con el esférico y el balón se marchó directamente al fondo de las mallas, colocando el 0-1 en el electrónico. Tras el gol el Montilla C.F continuó sólido en tareas defensivas prácticamente sin ceder ocasiones y sin conceder ningún tipo de peligro a la meta de Molero.Tras la reanudación del partido tras el descanso, el Espiel se volcó en busca del empate, pero siguió encontrándose con el muro vinícola que no cedió ante la insistencia local. La ocasión más clara del partido para el Espiel la tuvo el delantero Adriano que, tras conectar un centro lateral procedente de banda derecha, su cabezazo se fue directamente a las manos de Molero. Minutos después, fue el lateral izquierdo Mateo quién se quedó mano a mano con Molero aunque algo escorado pero su disparo fue tapado por el cancerbero montillano.Con el paso de los minutos fue el Montilla CF quien tuvo las ocasiones más claras a la contra para cerrar el choque. Primero avisó José Andrés Carraña que se quedó mano a mano con el portero local tras un gran envío al espacio de Soto, pero su disparo se marcharía por poco. Más tarde sería Javi Ruiz desde la frontal quien intentaría sorprender al cancerbero espeleño.En el minuto 83 llegando al final del encuentro, el Espiel se quedó con un jugador menos tras una agresión de un jugador local sobre Santi. Tras la tangana provocada por los jugadores espeleños, el partido se reanudó y Luque volvió a ser decisivo una vez más. El atacante montillano recogió un balón en el centro del campo y no se lo pensó dos veces, chutó a portería sorprendiendo al meta espeleño. Un auténtico golazo para colocar el 0-2 y cerrar el partido.Con esta importantísima victoria el Montilla CF deja su objetivo de la permanencia prácticamente hecho. Además, el plantel de Jesús Fernández se queda a cinco puntos del ascenso directo a falta de 24 puntos que quedan por disputar. Hay motivos para soñar.Arti, Tena (Rojas, m. 46), Edu (Osuna, m. 58), Antolín, Diego (Luis, m. 77), Polaco, Guille Roldán, Mate (Josema, m. 78), Adriano (Marcos, m. 88), Santacruz y José Manuel (Ezequiel, m. 88).Molero, Soto, Juanito (J. Carraña, m. 73), Adri Delgado (Álex de la Cruz, m. 89), Maleno (Antonio, m. 89), A. Carraña, Javi Ruiz (Pedro Caballero, m. 81), Gonzalo (Santi, m. 64), Galisteo, Bono (Luque, m. 62) y Manolete.Edu en propia meta (m. 24);Luque (m. 86).Ortiz Gámiz, (Granada) amonestó por los locales a Adriano, Edu y por los visitantes a A. Carraña, Bono, Galisteo, Santi, Manolete. Expulsó por los locales a Osuna (roja directa, m. 86), Rojas (roja directa, m. 85).Partido correspondiente a la trigésima jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Municipal de Espiel, ante unos 300 espectadores.