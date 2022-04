Nazaret Navarro presenta 'Desnudando mi alma'

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

Su paso por programas televisivos y radiofónicos comode Canal Sur yde Radio Olé convirtieron a Nazaret Navarro en una voz conocida dentro del panorama musical de las sevillanas, un registro que temporalmente deja a un lado para dar a conocer una nueva faceta como cantante de estilo pop. Su último sencillo,descubre esta nueva faceta de la artista aguilarense que, por el momento, le ha permitido abrirse a un nuevo público."Estoy sorprendida con la acogida que está teniendo este tema, que vio la luz a principios de marzo, y que me ha permitido llegar a un público más joven al que hasta ahora venían teniendo mis sevillanas", explicó la artista acerca de esta balada pop en la que se mezclan los sonidos más actuales con ritmos flamencos y cuyo videoclip reivindica la diversidad en el amor., un tema escrito por el compositor gaditano Raúl Cabrera y producido por José María Fallos, pretende ser el inicio de una nueva etapa para la artista quien, en declaraciones a, reconoce que este nuevo estilo resulta "mucho más atractivo para el perfil de usuario de las plataformas digitales"."Tanto el estilo como la forma de dar a conocer este trabajo, a través de las plataformas digitales, me está permitiendo acercarme a un público que, de otra forma, no me hubiera conocido con las sevillanas", reconoció la artista aguilarense, quien ya trabaja en un nuevo tema que verá la luz el próximo mes de octubre.