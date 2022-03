Los divorcios aumentan un 2,5% en Andalucía

Sevilla y Málaga, a la cabeza de las disoluciones

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Las demandas de disolución matrimonial presentadas en el año 2021 sumaron un total de 18.913, dato que representa un aumento conjunto del 2,5 por ciento con respecto a las del ejercicio anterior. Atendiendo a los distintos tipos de demanda, el año pasado se incrementaron todas las demandas de disolución matrimonial excepto las separaciones no consensuadas, que se mantuvieron igual.Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística y publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las 9.562 demandas de divorcio consensuado presentadas en 2021 fueron un 3,8 por ciento más que las de 2020; las 8,502 demandas de divorcio no consensuado se incrementaron un 1 por ciento; las 526 de separación consensuada experimentaron un aumento del 4,6 por ciento y las 302 de separación no consensuada fueron iguales que las del año anterior. Durante el mismo periodo, se presentaron 21 demandas de nulidad, frente a las 18 de 2020.Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2021 vemos que el mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias, con 247,5; la Comunidad Valenciana, con 238,8; Islas Baleares, con 229,7; Murcia, 225,4; Andalucía, 218,8; Cantabria, 213,7; y Cataluña, 208,3. Todas estas comunidades Autónomas superaron la media nacional, que se situó en 205,7 demandas de disolución por cada 100.000 habitantes.Por el contrario, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, los territorios donde se presentaron un menor número de demandas fueron Castilla y León, con 162,3; País Vasco, con 170,1; y Comunidad Foral de Navarra, con 180,8.En números absolutos, las provincias andaluzas con mayor número de disoluciones matrimoniales fueron Sevilla y Málaga, con 4.318 y 3.829 respectivamente. Le siguen Cádiz (3.064), Granada (2.153), Córdoba (1.527) y Almería (1.476). Y en las que menos disoluciones matrimoniales hubo fue en Jaén, con 1.272, y Huelva, con 1.214.