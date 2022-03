La Feria de El Santo 2022 contará con varias casetas con "ambiente propio" junto a un gran escenario colectivo

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: I. TÉLLEZ





El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montilla ha dado a conocer esta mañana el diseño definitivo que tendrán las instalaciones de la Feria de El Santo 2022 en el entorno de Envidarte, un proyecto que se viene consensuando con los colectivos participantes desde hace semanas y que recoge algunas de lascomo la creación de ambientes "únicos y diferenciados".El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y el teniente de alcalde de Festejos, Miguel Sánchez, han desgranado las características que tendrá el nuevo espacio de casetas de la Feria de El Santo 2022 que, lejos de un gran ambiente común, apuesta por once casetas de 120 metros cuadrados en la zona entoldada de Envidarte, además de un gran escenario en la zona abierta más próxima a la avenida de José Padillo.Un nuevo modelo, ha defendido el primer edil, que busca "dar más identidad" a la feria frente a un modelo "muy impersonal". "Lo que intentamos es buscar esa singularidad para cada una de las asociaciones participantes, y al mismo tiempo conjugarlo con ese espacio abierto común que permita acoger actividades", ha indicado Llamas, quien ha apostillado que, precisamente, ese ambiente propio para cada uno de los espacios que se han desarrollado en la Avenida de Las Camachas es lo que ha favorecido que esta oferta se consolide, especialmente, entre los más jóvenes.En este sentido, el alcalde ha asegurado que este nuevo modelo de la Feria de El Santo pretende dar un impulso a esta celebración para que "no siga decayendo como ha ocurrido en los últimos años, con el factor determinante que supuso la ola de calor de 2019"."Montilla no dispone de recinto ferial, y eso crea una dificultad importante a la hora de montar nuestra feria, destinando muchos recursos, económicos y humanos, que después no son recuperables", ha reconocido el regidor, al tiempo que se ha mostrado esperanzado en que "la mejor feria de los últimos años está por venir, y confiamos que sea ésta porque la sociedad montillana se lo merece después de esto duros años".En este sentido, el delegado de Festejos ha subrayado la implicación de los colectivos participantes en la feria en este nuevo diseño, trasladando sus inquietudes y necesidades de cara al regreso de la Feria de El Santo. "Teníamos una celebración que necesitaba renovarse y se ha trabajado para una feria que trasmita la identidad de Montilla, y esta idea ha sido gratamente acogida por los diferentes colectivos", ha manifestado Sánchez.De este modo, el recinto ferial de Envidarte acogerá once casetas –que se ofertarán a los 18 colectivos que participaron en la edición de 2019 y que son ampliables en caso de existir una mayor demanda– en la zona de entoldada exterior de Envidarte, y un escenario donde acoger las actuaciones y espectáculos impulsados por el Ayuntamiento dentro de la programación nocturna. Por su parte, el resto de las instalaciones de la feria en la zona de la Avenida de Las Camachas se mantendrán igual que en años anteriores."Vamos a enriquecer la feria con los diferentes ambientes y propuestas que puedan desarrollar cada caseta", ha destacado el concejal de Festejos, quien rechaza hablar de feria de día o de noche, "porque es un modelo que ya no va a estar vigente". Asimismo, el nuevo diseño con casetas independientes supondrá un importante ahorro de recursos municipales pues la climatización de los diferentes espacios correrá de parte de los propios caseteros, y no del Ayuntamiento de Montilla como ocurría en el caso del espacio único.Finalmente, y ante la polémica surgida tras las primeras reuniones sobre el futuro de la Feria de El Santo, el alcalde de Montilla ha reconocido que se introdujo "un debate erróneo" pues "lo que se planteaba era la posibilidad de montar en una u otra, buscando que ambas fueran lo mejor posible. "No cabe duda de que hay que apostar por ambas, son fiestas que nos identifican de una manera particular y por tanto debemos mantenerlas", ha concluido.